उत्तराखंड ने हासिल की एक और उपलब्धि, विभाग ने शुरू की PCBDC प्रणाली, बना देश का पहला राज्य

दरअसल, मत्स्य विभाग की ओर से मंगलवार को देहरादून में प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी सिस्टम (पीसीबीडीसी) और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अंतः स्थलीय जल कृषि में पहली बार अवसंरचनाओं एवं लाईस्टॉक का बीमा का शुभारंभ किए जाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान मत्स्य विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पीसीबीडीसी और बीमा योजना का शुभारंभ किया. इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आपदा की वजह से नुकसान झेल चुके तमाम मत्स्य पालकों को करीब 43 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दिया गया.

देहरादून: उत्तराखंड राज्य तमाम क्षेत्रों में बेहतर काम करने के साथ ही देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. जहां एक और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड इस लिहाज से भी देश का पहला राज्य बन गया है, जो सीबीडीसी (सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी) को उत्तराखंड मत्स्य विभाग की योजना में इस्तेमाल करने जा रहा है. इसके लिए बकायदा उत्तराखंड मत्स्य विभाग ने आरबीआई और एनपीसीआई के साथ मिलकर प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी सिस्टम को विकसित किया है.

प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी सिस्टम की जानकारी देते हुए आरबीआई के प्रतिनिधि स्वप्निल कुमार ने बताया कि सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी सिस्टम का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है. इसके लिए 'एसबीआई ई रूपी' नाम से एप्लीकेशन है, जिसके जरिए अपने खाते से पैसा डेबिट कर एप्लीकेशन में रख सकते हैं. इसके बाद यूपीआई की तरह ही इस एप्लीकेशन के जरिए किसी को भी पैसा भेज सकते हैं.

कुल 43 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर कई पालकों को दिए गए. (PHOTO-ETV Bharat)

मत्स्य विभाग के लिए जिस योजना का शुभारंभ किया गया है, वो प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी सिस्टम है. इस सिस्टम के तहत सरकार की ओर से मिलने वाली धनराशि का उसी जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसके लिए धनराशि जारी की गई है. ऐसे में ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत मत्स्य पालकों को जो अनुदान दिया जाएगा, उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए सरकार की ओर से कुछ मर्चेंट को इम्पैनल किया है, उसी जगह पर ही इन पैसों को खर्च किया जा सकेगा.

मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मत्स्य पालकों को मुआवजा राशि का चेक वितरित किया. (PHOTO-ETV Bharat)

अभी तक डीबीटी के जरिए योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जा रहे थे. इस व्यवस्था से बिचौलियों को हटाने और लीकेज कम करने में बेहतर साबित हुए. ऐसे में विभाग ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) की नई प्रणाली की व्यवस्था शुरू की है. उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मत्स्य पालन के क्षेत्र में सीबीडीसी प्रणाली को लागू किया है. सीबीडीसी प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित, भरोसेमंद और कानूनी मान्यता प्राप्त जरिया है. इस नई व्यवस्था के तहत योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में तत्काल, सटीक और बिना किसी देरी के पहुंच सकेगा.

-सौरभ बहुगुणा, मंत्री, मत्स्य विभाग-

PCBDC प्रणाली से लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया. (PHOTO-ETV Bharat)

उत्तराखंड राज्य, देश का पहला राज्य है जिसने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अवसंरचनाओं एवं लाईस्टॉक का बीमा योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत इंश्योरेंस के प्रीमियम का 90 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि 10 फीसदी हिस्सा मत्स्य पालक को वहन करना होगा. इस बीमा योजना से प्राकृतिक दुर्घटनाओं से मछली और संरचनाओं को कवर किया जाएगा. इस योजना से किसानों को काफी अधिक राहत मिलेगी. आपदा की वजह से मत्स्य पालकों को हुए नुकसान के चलते तमाम मत्स्य पालकों को करीब 43 लाख का मुआवजा दिया गया है.

