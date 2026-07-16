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वैश्विक चुनौतियों के बीच MSME को राहत देने की तैयारी, क्रेडिट लाइन गारंटी योजना देगी सम्बल

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहयोग से जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एमएसएमई उद्यमियों ने भाग लिया.

जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन
जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 4:31 PM IST

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जयपुर : भारत सरकार आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को वित्तीय मजबूती देने की तैयारी कर रही है. इस बारे में सरकार उद्यमियों को जागरूक किया जा रहा है. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सहयोग से जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एमएसएमई उद्यमियों ने भाग लिया.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. इसका श्रेय केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की समय पर बनाई गई नीतियों को जाता है. उन्होंने कहा कि ईसीएलजीएस 5.0 ऐसे समय में एमएसएमई क्षेत्र को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देकर उद्योगों की कार्यशील पूंजी की जरूरतें पूरी करने और कारोबार को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी. मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना के माध्यम से प्रभावित उद्यमों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे रोजगार सुरक्षित रखने, उत्पादन गतिविधियां जारी रखने और आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी.

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास . (ETV Bharat Jaipur)

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एमएसएमई को आर्थिक फायदा : उन्होंने सभी बैंकों से अपील की है कि पात्र उद्यमियों तक योजना की जानकारी और लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय प्रयास किए जाएं. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की संयोजक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा की महाप्रबंधक परिमिता मिश्रा ने कहा कि ईसीएलजीएस 5.0 केवल ऋण सुविधा नहीं, बल्कि एमएसएमई क्षेत्र के आर्थिक पुनरोद्धार का महत्वपूर्ण माध्यम है. सभी बैंकों के समन्वित प्रयासों से ही योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र इकाइयों तक पहुंचाया जा सकेगा.

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