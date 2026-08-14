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रायबरेली में विभाजन की विभीषिका पर प्रदर्शनी, राज्य मंत्री ने कही ये बात

रायबरेली: यूपी के रायबरेली के रतापुर सामुदायिक केंद्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ. कार्यक्रम में 14 अगस्त 1947 को हुए भारत-पाकिस्तान के विभाजन को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया. इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने विभाजन विभीषिका के पलों को चित्रों के माध्यम से देखा.

कार्यक्रम में राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे. कार्यक्रम में 1947 के विभाजन में जान गंवाने वालों और विस्थापित परिवारों की पीड़ा को याद किया गया. शहीदों की याद में मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई. राज्यमंत्री ने कहा कि आजादी के लिए हजारों गुमनाम नायकों ने बलिदान दिया, लेकिन इतिहास में उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति दिवस के जरिए नई पीढ़ी को विभाजन के दर्द और बलिदानों से अवगत करा रहे हैं. प्रदर्शनी का स्कूली बच्चों ने भी अवलोकन किया. राज्यमंत्री दिनेश सिंह ने गुमनाम शहीदों के बलिदान को किया याद और कहा कि पीएम मोदी नई पीढ़ी को आजादी के संघर्ष और 1947 के बंटवारे का दर्द बता रहे हैं. विभाजन में सिर्फ देश की सीमाएं नहीं, बल्कि लोगों के दिल भी बंटे और लाखों लोग विस्थापित हुए थे.