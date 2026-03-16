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2017 से पहले माफिया करते थे जमीन पर कब्जा, हमने खाली कराकर बनाए गरीब आवास: योगी आदित्यनाथ

लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत कार्यक्रम हुआ. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 90,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में अनुदान राशि का अंतरण किया. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे एक क्लिक में ट्रांसफर की गई. कुल 900 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई, जो प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख रुपये के रूप में मिली.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत सब्सिडी वितरण के लिए आयोजित समारोह में कहा कि 2017 से पहले माफिया सरकारी जमीन पर कब्जा करता था, गरीब की जमीन हथिया लेता था. समय बदला तो हमारी सरकार ने माफिया की की कब्जा की गई जमीन को खाली करवा कर उसे पर गरीब आवास बनवा दिए.

यह योजना गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को अपना पक्का घर बनाने में मदद करती है. योजना के तहत कुल सहायता 2.50 लाख रुपये प्रति परिवार है, जिसमें केंद्र से 1.5 लाख और राज्य से 1 लाख रुपये मिलते हैं. यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है. पहली किस्त शुरू में, दूसरी 75% निर्माण पूरा होने पर और आखिरी 50 हजार अंत में. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले की सरकारें सिर्फ अपने परिवार, रिश्तेदारों और नातेदारों के बारे में सोचती थीं लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद पूरे 25 करोड़ की आबादी को अपना परिवार मानकर सभी को योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के दिया जा रहा है. सीएम योगी ने जोर दिया कि वंचित, दलित, पिछड़े, गरीब, महिलाएं और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को पहले लाभ मिलना चाहिए.उन्होंने कहा कि जब इन लोगों को घर जैसी बुनियादी सुविधा मिलती है, तो उनका जीवन स्तर ऊपर उठता है. उनकी प्रतिभा और ऊर्जा से राज्य को फायदा होता है और विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है.

उन्होंने पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बजट के लिए रोया जाता था क्योंकि नीयत साफ नहीं थी. वे सिर्फ नारे लगाते थे, लेकिन गरीब-वंचित के बारे में नहीं सोचते थे कुछ लोग सिर्फ नारे देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहकावे में नहीं आना चाहिए. जो लोग आपकी सुरक्षा और कल्याण करें, वही उनके साथ जुड़ें. सीएम ने माफिया राज का भी जिक्र किया. कहा कि 2017 से पहले माफियाओं ने सरकारी जमीनें कब्जा ली थीं.अब उन जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है.जहां जमीन नहीं है, वहां हाईराइज बिल्डिंग बनाकर गरीबों को आवास दिए जाएंगे. हर जिले में इस दिशा में प्रयास होने चाहिए.

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