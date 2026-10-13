नशा मुक्ति अभियान में जुटी राज्य सरकार, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अगुवाई में कार्यशाला
रांची में नशा मुक्ति को लेकर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : October 13, 2026 at 7:45 PM IST
रांची: केंद्र सरकार के द्वारा 2029 तक नशा मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य तय किए जाने के बाद इस दिशा में झारखंड सरकार ने भी कदम बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने भी इस दिशा में पहल करते हुए सभी विभागों के बीच समन्वय बनाकर नशा मुक्ति के लिए अभियान छेड़ दिया है.
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को रांची के एमडीआई बिल्डिंग में नशा मुक्ति से संबंधित राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. नशा निवारण एवं नशीली पदार्थ की मांग में कमी के लिए पुनर्कल्पना विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई. जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और यूनिसेफ समेत कई अन्य विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के प्रतिनिधि रहे मौजूद
कार्यशाला में पंचायती राज, नगर विकास, गृह विभाग के नारकोटिक्स प्रकोष्ठ, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आईसीपीएस तथा जेएसएलपीएस सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने विचार साझा किए. सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्ति के लिए सामाजिक जागरूकता एवं विभाग की भूमिका को आवश्यक बताया. साथ ही नशा मुक्त हेल्पलाइन 14446 तथा उपलब्ध परामर्श, उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया.
अभियान को केवल जागरूकता फैलाने तक ना रखें
कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि पिछले तीन-चार वर्षों से सभी विभागों के सम्मिलित प्रयास से नशा उन्मूलन और रिहैबिलिटेशन पर काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नशा से होने वाले खतरों से बचाने के लिए स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे और बच्चियों को टारगेट ग्रुप में रखा गया है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है.
झारखंड को नशा मुक्त बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता
शिक्षा सचिव ने कहा कि नशे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रिवेंशन और अवेयरनेस पार्ट पर काम करना काफी महत्वपूर्ण है. वहीं नशे की गिरफ्त में आ चुके बच्चों को बचाने के लिए रिहैबिलिटेशन जरूरी है. इस मौके पर मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए समाज कल्याण विभाग की निदेशक किरण कुमारी पासी ने कहा कि राज्यस्तरीय कार्यशाला के माध्यम से नशा उन्मूलन की दिशा में आने वाले पॉलिसी गैप को दूर करना और झारखंड को नशा मुक्त बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है.
नशे की रोकथाम के लिए परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण
किरण पासी ने कहा कि स्कूल और कॉलेज कैंपस को नशा मुक्त बनाने के लिए 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा है. निदेशक ने कहा कि आने वाले दिनों में फिर से ड्रग फ्री कैंपस और अन्य अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम में परिवार और समुदाय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. समय पर सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराकर हजारों युवाओं को नशे की चपेट में आने से बचाया जा सकता है.
नशे के खिलाफ लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत हमारा समाज, परिवार और समुदाय हैं, यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है. किरण पासी स्वयं सहायता समूहों, सहिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और युवा संगठनों को नशा रोकथाम, प्रारंभिक पहचान, परामर्श एवं सामुदायिक जागरूकता के प्रमुख साझेदार के रूप में सशक्त बनाने पर जोर दिया. उन्होंने इस मौके पर नशा मुक्ति को लेकर उपस्थित लोगों ने शपथ भी लिया.
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