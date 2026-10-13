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नशा मुक्ति अभियान में जुटी राज्य सरकार, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अगुवाई में कार्यशाला

नशा मुक्ति को लेकर शपथ दिलाते हुए ( ETV Bharat )

रांची: केंद्र सरकार के द्वारा 2029 तक नशा मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य तय किए जाने के बाद इस दिशा में झारखंड सरकार ने भी कदम बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने भी इस दिशा में पहल करते हुए सभी विभागों के बीच समन्वय बनाकर नशा मुक्ति के लिए अभियान छेड़ दिया है.

महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को रांची के एमडीआई बिल्डिंग में नशा मुक्ति से संबंधित राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. नशा निवारण एवं नशीली पदार्थ की मांग में कमी के लिए पुनर्कल्पना विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई. जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और यूनिसेफ समेत कई अन्य विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.