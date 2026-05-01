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अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस: उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रमिकों को किया गया सम्मानित, बताया कैसे उठाएं जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ

लखनऊ : अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर शुक्रवार को फर्रुखाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. सांसद मुकेश राजपूत की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में श्रमिकों के हितलाभ वितरण, श्रमिक पंजीयन एवं जागरुकता गोष्ठी आयोजित की गई.

इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री के मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि श्रमिक हमारे देश की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ हैं. उन्होंने स्थानीय व्यापारियों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी श्रमिकों का 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' के तहत अधिक से अधिक पंजीकरण कराएं, ताकि उन्हें सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके.

जिलाधिकारी ने श्रम विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में निर्माण स्थलों पर विशेष पंजीयन शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने व पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिखाने के भी निर्देश दिए. वहां, निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ वितरण प्रमाण पत्र दिए गए. साथ ही विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया.

इस कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों को उनके अधिकारों, उपलब्ध सुविधाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया गया. उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग) के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी जानकारी देकर बताया कि कैसे उन योजनाओं को लाभ लें.

मुजफ्फरनगर में भी श्रमिकों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जनपद मुजफ्फरनगर में श्रमिकों के सम्मान और उनके अधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से विकास भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भाग लिया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक सहायता, रोजगार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है. उन्होंने श्रमिकों से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया. इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे.