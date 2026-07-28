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विशेषज्ञों का सुझावः हेपेटाइटिस के प्रति रहें सतर्क, बीमारी गंभीर होने से पहले कराएं जांच

रांचीः इन दिनों झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में हेपेटाइटिस यानी लीवर का सूजन की समस्या आम हो गई है. यह वायरस, शराब का अत्यधिक सेवन, कुछ दवाओं, विषैले पदार्थों या ऑटोइम्यून रोगों के कारण हो सकता है.

इसके प्रमुख लक्षण हैं— पीलिया, थकान, भूख कम लगना, मतली, पेट दर्द और गहरे रंग का मूत्र है. जिसका समय पर जांच और उपचार से गंभीर बीमारी होने से बचा जा सकता है. यह बातें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित हेपेटाइटिस दिवस पर सामने आया है.

इस मौके पर हेपेटाइटिस: लेट्स ब्रेक इट डाउन विषय पर आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने विचार रखे. रांची के निजी होटल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. कमलेश कुमार, राज्य नोडल पदाधिकारी, वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम, के स्वागत भाषण और मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ.

रांची सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने भी इस मौके पर संबोधित किया. इस मौके पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2017 से जून 2026 तक के राज्य में कुल 2,94,411 जांच हुए जिसमें हेपेटाइटिस बी (एचबीवी) की पॉजिटिविटी दर 3.36% से घटकर 1.58% पर आ गई है, जबकि हेपेटाइटिस सी (एचसीवी) की दर 0.14% से बढ़कर 0.64% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है.

जांच और इलाज की प्रक्रिया में कोई विलंब न हो- अभियान निदेशक

एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने रोकथाम और जागरूकता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बचाव ही एकमात्र इलाज है, इसलिए हमें प्रिवेंशन की ओर मजबूती से कदम बढ़ाने होंगे. उन्होंने समाज में हेपेटाइटिस को लेकर जागरूकता की कमी को एक प्रमुख चुनौती बताया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि निचले स्तर तक मरीजों की पहचान करने तथा उन्हें तुरंत इलाज से जोड़ने के लिए एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार किया जाए.