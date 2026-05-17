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'भाषा रो मान राजस्थान री शान...' सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जोरदार स्वागत

शिक्षाविद् एवं समाजसेवी राजकुमार मोरवाल ने कहा कि यह फैसला हमारे लंबे संघर्ष की पहली बड़ी सफलता है. अब नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा में पढ़कर अपनी संस्कृति से जुड़ सकेगी. प्राचार्य योगिता शर्मा ने कहा कि स्कूलों में राजस्थानी भाषा शामिल होने से बच्चों में अपनी भाषा के प्रति गर्व की भावना जगेगी और सांस्कृतिक जड़ें मजबूत होंगी. वक्ताओं ने याद दिलाया कि पिछले कई वर्षों से राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है.

झुंझुनू: राजस्थानी भाषा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए झुंझुनू में 'मायड़ भाषा रो मान, राजस्थान री शान' नामक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त करना और राजस्थानी भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में गर्व के साथ स्थापित करना था.

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उस आंदोलन को नई दिशा और बल प्रदान करने वाला है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कदम भविष्य में भाषा को आधिकारिक मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को 'राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय' बताया. यह कार्यक्रम राजस्थानी भाषा प्रेमियों के लिए न केवल उत्सव का अवसर बना, बल्कि भावी पीढ़ियों तक अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित पहुंचाने का प्रण भी बना.

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पूरी तरह राजस्थानी भाषा में आयोजित इस कार्यक्रम ने उपस्थित जनसमूह को अपनी जड़ों, संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जोड़ा. मंच पर एक भी हिंदी या अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जो स्वयं में राजस्थानी भाषा के प्रति समर्पण और सम्मान का प्रतीक था. नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और राजस्थानी भाषा के संरक्षण, संवर्धन तथा प्रचार-प्रसार का संकल्प लिया. कार्यक्रम में योगिता शर्मा, कमलकांत शर्मा, राजकुमार मोरवाल, पूनम शर्मा, उमाशंकर महेमिया सहित अनेक गणमान्य नागरिक, शिक्षाविद् और समाजसेवी मौजूद रहे. वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि राजस्थानी भाषा केवल एक बोली नहीं, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान, गौरव और विरासत का जीवंत प्रतीक है.