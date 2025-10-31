ETV Bharat / state

कार्यकर्ताओं के साथ फर्श पर बैठे मंत्री, इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर बोले- भारत को कांग्रेस ने संवारा

पलामू में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

Program on Martyrdom Day of former Prime Minister Indira Gandhi in Palamu
कार्यकर्ताओं के साथ फर्श पर बैठे वित्त मंत्री (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 31, 2025 at 10:14 PM IST

Updated : October 31, 2025 at 10:20 PM IST

पलामूः इंदिरा गांधी के शहादत दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कार्यकर्ताओं के साथ फर्श पर घंटों बैठे रहे. इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आम कार्यकर्ता की तरह कार्यक्रम में भाग लिया और वक्ताओं की बातों को सुना.

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहादत दिवस के मौके पर शुक्रवार को पलामू में कई कार्यक्रम आयोजित हुए. मेदिनीनगर के टाउन हॉल में कांग्रेस नेता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में शहादत दिवस मनाया गया. इसी कार्यक्रम में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाग लिया.

दरअसल इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए. कार्यक्रम के उदघाटन के दौरान सभी नेता मंच पर नजर आए. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आम कार्यकर्ता की तरह मंच से नीचे आ गए और लोगों की बातों को सुना. शहादत दिवस समारोह को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आजादी के बाद भारत बिखरा हुआ था भारत को कांग्रेस ने संवारा है.

Program on Martyrdom Day of former Prime Minister Indira Gandhi in Palamu
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नमन करते वित्त मंत्री समेत अन्य (ETV Bharat)

जिस वक्त देश आजाद हुआ उस वक्त 20 प्रतिशत लोग पढ़े हुए थे जबकि 45 प्रतिशत अधिक से अधिक लोग गरीब थे. देश में गुजर के लायक अनाज नहीं था कांग्रेस ने मुश्किल की घड़ी में देश को बाहर निकाला और देश को संवारा है. कांग्रेस ने देश को संवारा और लोग पूछते हैं कि 70 सालों में क्या हुआ है.

वित्त मंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी करिश्माई एवं मजबूत व्यक्तित्व की धनी थीं. दृढ़ एवं कठोर निर्णय लेने की उनमें क्षमता थी इसलिए उन्हें लौह महिला भी कहा गया. साहसी एवं अटल निर्णय के लिए भी देश उनको जानता है और 1972 में उन्हें भारत रत्न दिया गया.

