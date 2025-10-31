ETV Bharat / state

कार्यकर्ताओं के साथ फर्श पर बैठे मंत्री, इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर बोले- भारत को कांग्रेस ने संवारा

पलामूः इंदिरा गांधी के शहादत दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कार्यकर्ताओं के साथ फर्श पर घंटों बैठे रहे. इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आम कार्यकर्ता की तरह कार्यक्रम में भाग लिया और वक्ताओं की बातों को सुना.

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहादत दिवस के मौके पर शुक्रवार को पलामू में कई कार्यक्रम आयोजित हुए. मेदिनीनगर के टाउन हॉल में कांग्रेस नेता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में शहादत दिवस मनाया गया. इसी कार्यक्रम में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाग लिया.

दरअसल इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए. कार्यक्रम के उदघाटन के दौरान सभी नेता मंच पर नजर आए. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आम कार्यकर्ता की तरह मंच से नीचे आ गए और लोगों की बातों को सुना. शहादत दिवस समारोह को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आजादी के बाद भारत बिखरा हुआ था भारत को कांग्रेस ने संवारा है.