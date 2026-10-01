महात्मा गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रमः तंबाकू का सेवन नहीं करने का स्वास्थ्य कर्मियों ने ली शपथ
महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर रांची सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 1, 2026 at 10:39 PM IST
रांची: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 02 अक्टूबर को जयंती है. रांची के सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या में कार्यालय में कार्यरत सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तंबाकू सेवन नहीं करने तथा तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहने की शपथ दिलाई गयी.
इस मौके पर जिला नोडल पदाधिकारी सह जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉ सीमा गुप्ता, DRCHO डॉ असीम माझी, डॉ तवा रिजीवी, डॉ राजीव भूषण, परामर्शी सुशांत कुमार समेत अन्य पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए.
यहां यह जानना जरूरी है कि तंबाकू सेवन के कारण प्रत्येक वर्ष भारत में 13 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है. झारखंड की लगभग 38.9 प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है, जो चिंता का विषय है. तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति आम लोगों में जागरुकता बढ़ाने तथा तंबाकू का सेवन नहीं करने के उद्देश्य से सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अवगत कराया गया.
इस कार्यक्रम के माध्यम से तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण के लिए लोगों को जागरूक करने तथा तंबाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से बचाव का संदेश दिया गया. जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. सीमा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम नशापान से खुद दूर रहें और समाज के अन्य लोगों को भी नशा पान से दूर रहने के लिए प्रेरित करें.
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का नशा न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि समाज में भी यह कई कुरीतियां लाता है. ऐसे में आज सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा नशा नहीं करने को लेकर लिया गया संकल्प न सिर्फ बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी बल्कि यह समाज के लिए भी प्रेरणा दायक होगा.
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