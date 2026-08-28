ETV Bharat / state

आकाशवाणी में गूंजेगी बुंदेलखंड के इस शिक्षक की ये कहानी....

कहानी के जरिए बच्चों को मिलेगा खास संदेश, प्रसारण छतरपुर केंद्र से होगा.

आकाशवाणी से गूंजेगी बुंदेलखंड की बाल कहानी
आकाशवाणी से गूंजेगी बुंदेलखंड की बाल कहानी (Photo credit;ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 2:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: बुंदेलखंड की धरती से निकली एक बाल कहानी अब आकाशवाणी के जरिए बच्चों तक पहुंचेगी. सरीला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बौखर में तैनात सहायक अध्यापक और साहित्यकार मिथुन भारती की बाल कहानी एक बूंद का प्रसारण आकाशवाणी छतरपुर केंद्र से किया जाएगा. कहानी की रिकॉर्डिंग 24 अगस्त 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में की गई. कहानी का प्रसारण 30 अगस्त को सुबह 7:20 बजे बच्चों के कार्यक्रम ‘बाल मेला’ में होगा.

बौखर गांव की पृष्ठभूमि में लिखी कहानी: मिथुन भारती की बाल कहानी ‘एक बूंद’ की कहानी का ताना-बाना सरीला क्षेत्र के बौखर गांव से बुना गया है. कहानी में खुशी नाम की बालिका मुख्य पात्र है, जिसका परिवार बौखर गांव में रहता है. खुशी के साथ उसकी सहेलियां नैन्सी, जानवी, महक और राखी भी कहानी का हिस्सा हैं.

कहानी के माध्यम से बच्चों को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि पानी केवल जरूरत की चीज नहीं, बल्कि जीवन का आधार है. पानी की बर्बादी आने वाले समय में बड़ी समस्या बन सकती है. ऐसे में छोटी उम्र से ही बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना जरूरी है.

एक बूंद’ में छिपा है बड़ा संदेश: कहानी में पानी की एक-एक बूंद के महत्व को सरल और रोचक तरीके से सामने रखा गया है. बच्चों को यह संदेश दिया गया है कि घर, स्कूल और आसपास पानी का इस्तेमाल करते समय उसकी बर्बादी रोकनी चाहिए. कहानी का मूल संदेश है- ‘पानी की इक-इक बूंद बचाए, वही समझदार कहलाए.


मिथुन भारती ने ग्रामीण परिवेश और बच्चों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े पात्रों के माध्यम से जल संरक्षण जैसे गंभीर विषय को कहानी का रूप दिया है. यही वजह है कि कहानी में संदेश के साथ बच्चों के लिए सहज और रोचक कथानक भी रखा गया है.

बाल साहित्य में लगातार कर रहे लेखन: शिक्षक मिथुन भारती शिक्षण कार्य के साथ साहित्य लेखन में भी सक्रिय हैं. उनकी एक दर्जन से अधिक साझा काव्य-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं. इनमें गुलदस्ता कवितायन, आचमन’, आत्मनिर्भर भारत और अन्विति प्रमुख हैं.
इसके अलावा मिशन शिक्षण संवाद में उनकी पांच दर्जन से अधिक बाल कविताएं और बाल कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं. बाल साहित्य के माध्यम से बच्चों को शिक्षा, संस्कार और सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का उनका प्रयास लगातार जारी है.

क्षेत्रवासियों ने जताई खुशी: मिथुन भारती मूल रूप से इटैलिया बाजा गांव के निवासी हैं. उनकी बाल कहानी के आकाशवाणी पर प्रसारण की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है. बौखर गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लाखन सिंह राजपूत समेत क्षेत्रवासियों ने मिथुन भारती को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं.

30 अगस्त की सुबह आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाली ‘एक बूंद’ सिर्फ एक बाल कहानी नहीं होगी, बल्कि बच्चों के बीच जल की हर बूंद को सहेजने का संदेश भी पहुंचाएगी.

यह भी पढ़ें: स्कूल तक सड़क निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, वन विभाग को एनओसी जारी करने का आदेश, हमीरपुर में 200 बच्चों ने किया था प्रदर्शन

यह भी पढ़ें: नेपाल बाढ़ का यूपी में असर: महराजगंज डीएम ने गंडक नदी का जायजा लिया, हमीरपुर के कई गावों का तहसील से संपर्क टूटा

TAGGED:

HAMIRPUR NEWS
PROGRAM EK BOOND
EK BOOND PROGRAM
AKASHVANI PROGRAM
AKASHVANI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.