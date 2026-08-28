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आकाशवाणी में गूंजेगी बुंदेलखंड के इस शिक्षक की ये कहानी....

हमीरपुर: बुंदेलखंड की धरती से निकली एक बाल कहानी अब आकाशवाणी के जरिए बच्चों तक पहुंचेगी. सरीला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बौखर में तैनात सहायक अध्यापक और साहित्यकार मिथुन भारती की बाल कहानी एक बूंद का प्रसारण आकाशवाणी छतरपुर केंद्र से किया जाएगा. कहानी की रिकॉर्डिंग 24 अगस्त 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में की गई. कहानी का प्रसारण 30 अगस्त को सुबह 7:20 बजे बच्चों के कार्यक्रम ‘बाल मेला’ में होगा.

बौखर गांव की पृष्ठभूमि में लिखी कहानी: मिथुन भारती की बाल कहानी ‘एक बूंद’ की कहानी का ताना-बाना सरीला क्षेत्र के बौखर गांव से बुना गया है. कहानी में खुशी नाम की बालिका मुख्य पात्र है, जिसका परिवार बौखर गांव में रहता है. खुशी के साथ उसकी सहेलियां नैन्सी, जानवी, महक और राखी भी कहानी का हिस्सा हैं.

कहानी के माध्यम से बच्चों को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि पानी केवल जरूरत की चीज नहीं, बल्कि जीवन का आधार है. पानी की बर्बादी आने वाले समय में बड़ी समस्या बन सकती है. ऐसे में छोटी उम्र से ही बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना जरूरी है.



एक बूंद’ में छिपा है बड़ा संदेश: कहानी में पानी की एक-एक बूंद के महत्व को सरल और रोचक तरीके से सामने रखा गया है. बच्चों को यह संदेश दिया गया है कि घर, स्कूल और आसपास पानी का इस्तेमाल करते समय उसकी बर्बादी रोकनी चाहिए. कहानी का मूल संदेश है- ‘पानी की इक-इक बूंद बचाए, वही समझदार कहलाए.



मिथुन भारती ने ग्रामीण परिवेश और बच्चों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े पात्रों के माध्यम से जल संरक्षण जैसे गंभीर विषय को कहानी का रूप दिया है. यही वजह है कि कहानी में संदेश के साथ बच्चों के लिए सहज और रोचक कथानक भी रखा गया है.