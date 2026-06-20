50 हजार खर्च, 4 लाख कमाई! शाही और चाइना लीची की मिठास से किसानों की आमदनी दोगुनी
शिवहर में किसानों ने चाइना और शाही लीची का डेढ़ एकड़ बगीचा विकसित किया, जहां 110 पेड़ों से सालाना 3-4 लाख की आमदनी हो रही.
Published : June 20, 2026 at 1:07 PM IST
शिवहर: बिहार के शिवहर जिला अब रसीली शाही लीची और स्वादिष्ट चाइना लीची के लिए देश-विदेश में चर्चा में है. शिवहर के कुअमा गांव के किसानों ने मेहनत और नवाचार से एक नई नस्ल तैयार की है, जिसकी मिठास अब विदेशी बाजारों तक पहुंच रही है.
डेढ़ एकड़ में फैला विशाल लीची बगीचा: जिले के पिपराही प्रखंड अंतर्गत कुअमा पंचायत में मौसमी फसल शाही लीची का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. यहां करीब डेढ़ एकड़ में विशाल लीची बगीचा है, जिसमें सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं. आसपास के ग्रामीण लीची की मिठास से आकर्षित होकर बगीचे की ओर खिंचे चले आते हैं.
16 साल की मेहनत का नतीजा: बगीचे के मालिक और व्यवसायी राज कुमार राम ने बताया कि उन्होंने 16 वर्ष पहले इस बगीचे को लगाना शुरू किया था. पहले धान-गेहूं की खेती करते थे, लेकिन आसपास लीची की खेती से अच्छी आमदनी देखकर उन्होंने भी यह व्यवसाय अपनाया.
"इस लीची के बगीचे को हमने 16 साल से डेढ़ एकड़ जमीन लगाया हुआ है. पहले हम धान-गेहूं बोते थे लेकिन जब लोगों को देखा कि लीची के व्यापार से मुनाफा हो रहा है तो, हमने भी शुरू कर दिया."- राज कुमार राम, व्यवसायी
कम लागत, अधिक मुनाफा: राज कुमार राम ने बताया कि लीची बगीचे में रासायनिक खाद और छिड़काव पर सालाना 50 से 60 हजार रुपये का खर्च आता है, जबकि आमदनी 3 से 4 लाख रुपये तक हो जाती है. उन्होंने विभिन्न प्रकार की लीची लगाई है, जिनमें चाइना लीची, शाही लीची और मुरला लीची प्रमुख हैं.
रात-दिन की निगरानी: मुरारी कुमार ने बताया कि बगीचे में रहकर ही लीची की देखभाल की जाती है. टूटते ही लीची बाजार भेज दी जाती है. मेहनत, खर्चा और मजदूरों की व्यवस्था के बावजूद किसान रात में भी यहीं रहकर पेड़ों की सुरक्षा करते हैं.
"इस बगानी में हमलोग रहते है. लीची अब टूटकर बजार की और जा रही है. इसमें मेहनत, खर्चा और मजदूर शामिल हैं. हमलोग रात को यही रहते, खाते-पीते और लीची की देखभाल करते हैं."-मुरारी कुमार, किसान
20 वर्ष पुरानी लीची बगिया: देवेंद्र पासवान ने बताया कि इस बगीचे में 20 वर्ष से अधिक पुराने लीची के पेड़ हैं. स्थानीय जनप्रतिनिधि के बगीचे में कुल 110 पेड़ लगे हुए हैं। लीची का व्यवसाय यहां सुचारू रूप से चल रहा है और शिवहर सहित आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बिक्री हो रही है.
"बगानी में हम लोग लीची प्रत्येक वर्ष लगाते हैं. कुछ लीची के पेड़ को लगाये हुए 20 वर्ष से अधिक हो गया. ये स्थानीय जनप्रतिनिधि के बगीचा है. जिसमें लीची का व्यवसाय काफी सही से चल रहा है."-देवेंद्र पासवान
चाइना लीची की बढ़ती मांग: चाइनीज लीची को लाल लीची के नाम से भी जाना जाता है. भारत के साथ-साथ विदेशों में भी इसकी काफी डिमांड है. उच्च मांग के कारण इसके दाम अच्छे मिलते हैं. किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के लिए इस खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं.
शाही बनाम चाइना लीची: शाही लीची का स्वाद थोड़ा खट्टा होता है और इसमें तैयार होने में अधिक समय लगता है, जबकि चाइना लीची कम समय में तैयार हो जाती है और स्वाद में मीठी होती है. दोनों किस्मों की खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. चाइना लीची में पानी की जरूरत थोड़ी अधिक होती है तथा समय-समय पर कीटनाशक छिड़काव आवश्यक है. इस सफल मॉडल से शिवहर के अन्य किसान भी प्रेरित हो रहे हैं.
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