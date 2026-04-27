विदेश में पढ़ाई का है सपना तो ऐसे करें प्लानिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग का भी अहम रोल
आज केवल अच्छे नंबर काफी नहीं हैं, विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए मजबूत और ऑलराउंड प्रोफाइल जरूरी है. अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट..
Published : April 27, 2026 at 6:59 PM IST
जयपुर : विदेश में पढ़ाई आज के युवाओं के लिए सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि करियर का बड़ा अवसर बन चुकी है, लेकिन ये सपना तभी हकीकत बनता है, जब इसकी शुरुआत सही समय पर और सही रणनीति के साथ की जाए. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि छात्र स्कूल स्तर से ही अपने लक्ष्य तय कर लें और उसी दिशा में तैयारी शुरू कर दें तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों की टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचना मुश्किल नहीं रहता.
सपना बड़ा, तैयारी उससे भी बड़ी : विदेश में पढ़ाई के लिए कोई फिक्स उम्र नहीं है, लेकिन सही समय का चुनाव बेहद अहम है. शिक्षाविद् अरुण जैन के अनुसार अगर छात्र 8वीं-9वीं से ही अवेयर होकर तैयारी शुरू कर देते हैं तो 12वीं तक उनका प्रोफाइल काफी मजबूत हो जाता है. इसके बाद वे SAT और अन्य एग्जाम के जरिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. यदि छात्र 8वीं-9वीं से ही अवेयर हैं तो सब्जेक्ट एफिशिएंसी के साथ-साथ अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और स्ट्रीम का चुनाव करना चाहिए.
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सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्मार्ट प्लानिंग जरूरी : शिक्षाविद् दीपक मिश्रा ने बताया कि सबसे पहले ये तय करना जरूरी है कि छात्र विदेश क्यों जाना चाहता है? किस फील्ड में करियर बनाना है? किस देश और यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है? उन्होंने कहा कि बिना उद्देश्य तय किए विदेश जाना सही फैसला नहीं होता. पहले लक्ष्य स्पष्ट करें, फिर उसी अनुसार कोर्स और देश का चयन करें. इसके साथ ही मजबूत एकेडमिक रिकॉर्ड भाषा पर दक्षता भी बेहद जरूरी है. विदेशी यूनिवर्सिटीज में आवेदन एक प्रोफेशनल प्रक्रिया है. इसके लिए सभी डॉक्यूमेंट समय से तैयार रखें, प्रभावशाली SOP (Statement of Purpose) लिखें. साथ ही टीचर्स से रिकमेंडेशन लेटर भी लें. हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग डेडलाइन होती है, ऐसे में उसका भी ध्यान रखें.
सफलता के लिए प्रोफाइल बिल्डिंग जरूरी : आज केवल अच्छे नंबर काफी नहीं हैं, बल्कि एक मजबूत और ऑलराउंड प्रोफाइल ही विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की असली कुंजी बन चुकी है. शिक्षाविद् अरुण जैन ने बताया कि छात्र को पढ़ाई के साथ-साथ अपनी रुचियों और स्किल्स पर भी उतना ही ध्यान देना होता है. स्पोर्ट्स, डिबेट, आर्ट, कोडिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट्स या सोशल वर्क जैसी गतिविधियों में भागीदारी न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि ये दर्शाती है कि छात्र केवल एकेडमिक रूप से ही नहीं, लीडरशिप, टीमवर्क और क्रिएटिविटी में भी सक्षम है. यही अनुभव और उपलब्धियां मिलकर एक ऐसा प्रोफाइल तैयार करती हैं, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के सामने छात्र को खास बनाती हैं.
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सबसे बड़ी चुनौती फाइनेंशियल प्लानिंग : विदेश में पढ़ाई का खर्च काफी ज्यादा होता है, इसीलिए पहले फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है. शिक्षाविद् अरुण जैन ने बताया कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने से पहले इकोनॉमिकल कंडीशन बेहद जरूरी है. फॉरेन यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर और रहना आदि अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऐसी कंडीशन में अर्ली स्टेज में प्रिपरेशन शुरू कर दें. बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज भी छात्रों को स्कॉलरशिप देती है, जिसमें ऑक्सफोर्ड और कैंब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज का भी नाम शामिल है. जहां प्रोफाइल बिल्डिंग के साथ-साथ एग्जाम क्लियर करके एडमिशन के दौरान स्कॉलरशिप अप्लाई की जा सकती है. इसके अलावा फाइनेंशियल एड की जानकारी लें, एजुकेशन लोन के विकल्प देखें.
ये चुनौतियां भी सामने : छात्रों के बीच अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी जैसे देश लोकप्रिय हैं. इन देशों में हायर एजुकेशन के साथ बेहतर करियर अवसर भी मिलते हैं, लेकिन विदेश में पढ़ाई सिर्फ अवसर नहीं, चुनौतियों से भरा अनुभव भी है. शिक्षाविद् दीपक मिश्रा ने कहा कि छात्रों के सामने नई संस्कृति में ढलना, करेंसी का अंतर और खर्च, फंडिंग की कमी, लोकल स्टूडेंट्स के साथ प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां भी होती हैं.
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जल्दबाजी नहीं, समझदारी जरूरी : शिक्षाविदों का मानना है कि विदेश में पढ़ाई केवल एक एकेडमिक फैसला नहीं, बल्कि जीवन का बड़ा फैसला है. इसके लिए सही जानकारी, निरंतर मेहनत और धैर्य जरूरी है. बहरहाल, विदेश में पढ़ाई का सपना तभी पूरा होता है, जब छात्र समय रहते तैयारी शुरू करें और हर चरण को रणनीतिक तरीके से पूरा करें. शुरुआती प्लानिंग, मजबूत प्रोफाइल और सही गाइडेंस के साथ ये सपना सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक सुनहरा भविष्य बन सकता है.