ETV Bharat / state

सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर्स करेंगे आवारा डॉग्स की निगरानी, नोडल अधिकारी भी हुए नियुक्त

राजनांदगांव : राजनांदगांव के कॉलेजों में आवारा डॉग्स घुसने से रोकने के लिए प्रोफेसर्स की टीम बनाई गई है. स्कूल के शिक्षकों के बाद अब कॉलेज के प्रोफेसर्स आवारा कुत्तों की निगरानी करने जिम्मेदारी निभाएंगे. सभी शासकीय कॉलेजों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर टीम बनाई गई हैं. इसमें अन्य स्टाफ को शामिल किया गया है. इस स्टाफ की नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे. आपको बता दें कि दिग्विजय कॉलेज में भी टीम बनाई गई है जिससे आवारा कुत्तों के जो काटने का खतरा है वो कम हो सके.

शासकीय दिग्विजय कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ सुचित्रा गुप्ता ने बताया कि कॉलेज में प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया. डॉग्स ना घुसे इसके लिए कॉलेज परिसर में बाउंड्री वॉल दुरुस्त की जा रही हैं. कॉलेज में नोडल अधिकारी का नाम मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर की जानकारी चस्पा की गई हैं.जिले का सबसे बड़े कॉलेज दिग्विजय कॉलेज में भी टीम की नियुक्ति हुई हैं.