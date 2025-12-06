ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक केस: CBI कोर्ट ने खारिज की प्रोफेसर सुमन की जमानत याचिका, बढ़ेंगी मुश्किलें

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक का मामला अब और गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है.

Uttarakhand Paper Leak Case
उत्तराखंड पेपर लीक मामला (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 6, 2025 at 12:51 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 1:03 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में पिछले दिनों छाए रहने वाले पेपर लीक मामले में नया मोड़ आया है. प्रकरण में प्रोफेसर सुमन की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है और शायद इसीलिए सीबीआई पहले ही प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार भी कर चुकी है.ताजा अपडेट यह है कि गिरफ्तारी के बाद प्रोफेसर सुमन द्वारा लगाई गई जमानत याचिका को भी सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र से पेपर लीक होने का मामला सामने आया था. इस दौरान प्रश्न पत्र के तीन पेज पेपर खत्म होने से पहले ही सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गए थे. खास बात यह है कि इस दौरान बेरोजगार संघ के बॉबी पंवार ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए बड़ी मिली भगत की तरफ इशारा किया था हालांकि इस दौरान बेरोजगार संघ बॉबी पवार को पेपर पहुंचाने वाली प्रोफेसर सुमन को इनफॉर्मर के रूप में बात कर उसके पक्ष में भी दिखाई दिया था.

खास बात यह है कि शुरुआती जांच में पुलिस ने प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार ना करते हुए उसकी भूमिका को सूचना देने के रूप में बताया था लेकिन सीबीआई की एंट्री होते ही मामले में प्रोफेसर सुमन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई है. दरअसल परीक्षा केंद्र से मोहम्मद खालिद ने पेपर सोशल प्लेटफार्म के जरिए बाहर भेजा था और इसके बाद प्रोफेसर सुमन को प्रश्न पत्र हल करके भेजने के लिए कहा गया था.

इस मामले में बेरोजगार संघ ने बड़ा आंदोलन खड़ा करते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी और इसी आधार पर सरकार ने भी प्रकरण की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे. खास बात यह है कि सीबीआई ने अपनी जांच शुरू करते ही प्रोफेसर सुमन की भूमिका को संदिग्ध पाया है और इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी भी की गई है. यह बताया गया है कि प्रोफेसर सुमन की खालिद से पुरानी जान पहचान थी और वह परीक्षा से पहले भी उसके संपर्क में थी.

सीबीआई कोर्ट ने प्रोफेसर सुमन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और इसके बाद अब यह माना जा रहा है कि सुमन की मुश्किलें बढ़ने जा रही है. फिलहाल इस प्रकरण में अब सीबीआई बॉबी कुमार की भूमिका की भी जांच कर रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि परीक्षा केंद्र से बाहर पेपर लीक होने की जानकारी बॉबी कुमार ने ही दी थी और प्रोफेसर सुमन ने ही बॉबी पवार को प्रश्न पत्र के तीन पेज भेजे थे.

जांच में आगे यह भी देखा जाएगा कि आखिरकार प्रोफेसर सुमन ने बॉबी कुमार को ही यह प्रश्न पत्र क्यों भेज और क्या बॉबी कुमार और प्रोफेसर सुमन की पहचान पूर्व से ही थी और इसके पीछे के तमाम तथ्यों को भी सीबीआई जांच के दायरे में रखेगी. इतना ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जरिए भी उनके आपसी संपर्क यह पहचान को लेकर भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी.

Last Updated : December 6, 2025 at 1:03 PM IST

TAGGED:

UTTARAKHAND PAPER LEAK CASE
DEHRADUN LATEST NEWS
उत्तराखंड पेपर लीक केस
यूकेएसएसएससी पेपर लीक
UKSSSC PAPER LEAK

