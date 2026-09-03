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कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति बने सतपाल सिंह बिष्ट, जारी हुये आदेश

कुलपति नियुक्त किए गए प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट कुमाऊं विश्वविद्यालय से पहले भी जुड़े रहे हैं.

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कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति बने सतपाल सिंह बिष्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2026 at 5:09 PM IST

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देहरादून: प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट को कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है. इस संबंध में कुलाधिपति ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं. जारी आदेश के अनुसार, कुलपति के पद के कार्य दायित्वों के लिए अन्तरिम व्यवस्था के लिए जारी आदेश को निरस्त करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन सतपाल सिंह बिष्ट को कुलपति नियुक्त किया गया है. साथ ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल की अवधि या फिर अग्रेत्तर आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए कुमांऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल का कुलपति नियुक्त किया गया है.

प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट उच्च शिक्षा, शोध और विश्वविद्यालय प्रशासन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं. वर्तमान में वे सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट को शिक्षण और शोध का 30 साल से अधिक का अनुभव है. उन्होंने एमएससी, पीएचडी और डीएससी की उपाधियां प्राप्त की हैं. उनके नाम 183 शोधपत्र, 37 पुस्तक अध्याय और चार पुस्तकें/ मोनोग्राफ प्रकाशित हैं.

Kumaun University Vice Chancellor
आदेश (ETV Bharat)

प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट के नाम 69 एनसीबीआई जेनबैंक/एसआरए सबमिशन दर्ज हैं. उन्होंने नौ वित्तपोषित शोध परियोजनाओं का संचालन किया है. 23 पीएचडी शोधार्थियों के मार्गदर्शन के साथ कई पोस्ट-डॉक्टोरल और रिसर्च फेलो का अवलोकन किया है.

कुलपति नियुक्त किए गए प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट कुमाऊं विश्वविद्यालय से पहले भी जुड़े रहे हैं. उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, बायो-मेडिकल साइंसेज संकाय के डीन, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ यानी आईक्यूएसी के निदेशक, परीक्षा नियंत्रक और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारियां संभाली हैं. साल 2020 में प्रवेश, प्लेसमेंट और काउंसलिंग के प्रभारी प्रोफेसर भी रहे. इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के समन्वयक, नैक, एनआईआरएफ और आईक्यूएसी से जुड़े मामलों में कुलपति के नामित प्रतिनिधि और बोर्ड ऑफ स्टडीज एवं रिसर्च डिग्री कमेटी के अध्यक्ष एवं संयोजक के रूप में भी काम किया है.

प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट का शोध कार्य मृदा विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, माइक्रोबायोलॉजी और संबंधित विषयों से जुड़ा रहा है. उनके शोधपत्र जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ब्राजील और भारत समेत कई देशों की प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं. सतपाल सिंह बिष्ट को शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में कई सम्मान मिल चुके हैं. उन्हें भारत गौरव अवॉर्ड-2026, राष्ट्रीय गौरव अवॉर्ड-2011, उत्तराखंड रत्न अवॉर्ड-2018 और इंडो-एशियन डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट अवॉर्ड-2021 से सम्मानित किया गया. इसके अलावा, वो Soil Science Alert Netherlands की ओर से दुनिया के चयनित उद्धृत वैज्ञानिकों में शामिल रहे हैं.

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