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कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति बने सतपाल सिंह बिष्ट, जारी हुये आदेश

कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति बने सतपाल सिंह बिष्ट ( ETV Bharat )