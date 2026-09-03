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IETE-CEOT अवॉर्ड 2026 के लिए IIT-ISM के प्रो. संजीव रघुवंशी का चयन, इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिलेगा सम्मान

प्रतिष्ठित IETE-CEOT अवॉर्ड 2026 के लिए आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर का चयन हुआ है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

IETE CEOT Award 2026
आईआईटी आईएसएम का कैंपस और प्रोफेसर संजीव कुमार रघुवंशी. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2026 at 3:11 PM IST

3 Min Read
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धनबाद:आईआईटी (आईएसएम) के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संजीव कुमार रघुवंशी ने संस्थान का नाम एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय शोध और योगदान के लिए उनका चयन प्रतिष्ठित IETE-CEOT अवॉर्ड 2026 के लिए हुआ है. यह सम्मान उन्हें पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पीईसी), चंडीगढ़ के डॉ. सिमरनजीत सिंह के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा.

ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मटेरियल्स, डिवाइसेज, सर्किट्स, टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स और उनके एप्लीकेशंस में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है. यह समारोह 25 और 26 सितंबर 2026 को कोलकाता में होने वाले 69वें एनुअल IETE कन्वेंशन के दौरान आयोजित किया जाएगा. पुरस्कार समारोह का विस्तृत कार्यक्रम और समय आईईटीई की ओर से बाद में जारी किया जाएगा.

अवॉर्ड के लिए चयन होना गौरव की बातः प्रो. संजीव

इस अवार्ड के लिए चयनित होने पर प्रो. रघुवंशी ने कहा कि यह उनके लिए बेहद गौरव की बात है. उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने विद्यार्थियों और रिसर्च सहयोगियों की मेहनत को दिया है. उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल सेंसिंग और फोटोनिक्स के क्षेत्र में नए और प्रभावी शोध के लिए और प्रेरित करेगा. उन्होंने रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने में सहयोग के लिए आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के प्रति आभार जताया.

प्रो. रघुवंशी का शोध कार्य मुख्य रूप से ऑप्टिकल सेंसर्स, माइक्रोवेव फोटोनिक्स, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल वेवगाइड्स के न्यूमेरिकल मेथड्स, प्लास्मोनिक वेवगाइड्स और स्पेशियलिटी ऑप्टिकल फाइबर्स से जुड़ा है. उनका शोध सेंसिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े अनुप्रयोगों के लिए अत्याधुनिक ऑप्टिकल और फोटोनिक तकनीक विकसित करने पर केंद्रित है.

प्रो. संजीव कुमार रघुवंशी की अन्य उपलब्धियां

यह उनके शोध करियर की पहली बड़ी उपलब्धि नहीं है. इससे पहले 2021 में उन्हें आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के आउटस्टैंडिंग रिसर्चर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. यह सम्मान उन्हें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन और माइक्रोवेव फोटोनिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला था. इसके बाद 2022 में उन्हें IEEE Sensors Conference का बेस्ट पेपर अवॉर्ड भी मिला. उनका यह शोध बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के लिए हाई-सेंसिटिविटी फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग सेंसर और सरफेस प्लास्मोन रेजोनेंस आधारित फाइबर सेंसिंग तकनीक पर केंद्रित था.

प्रो. रघुवंशी ने लंदन की सिटी यूनिवर्सिटी में इरास्मस मुंडस पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप के तहत भी शोध किया है. इसके अलावा वह ताइवान में भी अकादमिक रिसर्च गतिविधियों से जुड़े रहे हैं. लगातार शोध, नवाचार और ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए मिलने वाला IETE-CEOT अवॉर्ड 2026 उनके अकादमिक और शोध करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर जुड़ गया है.

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