'प्रोफेसर रजनीश' की बागला डिग्री कॉलेज में एंट्री बैन, जानें मैनेजमेंट ने क्यों लिया फैसला
बागला डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रजनीश ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है, जिसे कॉलेज प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 2:19 PM IST
हाथरस: यौन शोषण के आरोपों से बरी हुए बागला डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रजनीश ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है, जिसे कॉलेज प्रबंध ने स्वीकार कर लिया है. वहीं इस प्रकरण से महाविद्यालय की जो छवि धूमिल हुई, उसको लेकर प्रोफेसर रजनीश का महाविद्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है. महाविद्यालय के प्राचार्य ने प्रबंध समिति की बैठक कर इस पर फैसला लिया है.
गौर करें तो बीते महीने यौन शोषण के आरोपों में फंसे बागला डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रजनीश को कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन महाविद्यालय की प्रबंध समिति नहीं चाहती कि वह महाविद्यालय आएं तथा दिखें भी. यही कारण है कि प्रबंध समिति ने उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृति के आवेदन को तो स्वीकार कर लिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.
वहीं इस प्रकरण से महाविद्यालय की जो छवि धूमिल हुई है, उसके दृष्टिगत उनका महाविद्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है.
उधर प्रो. रजनीश के वकील वीरेंद्र चौधरी ने महाविद्यालय प्रबंध समिति के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. वह इसे सरासर नाइंसाफी बता रहे हैं और सबाल खड़ा कर रहे हैं कि जब कोर्ट ने प्रो. रजनीश को दोषमुक्त करार दे दिया है, तो कॉलेज इतने पुराने प्रोफेसर के महाविद्यालय में प्रवेश पर रोक कैसे लगा सकता है. उन्होंने कहाकि हम इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षा में पास कराने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर छात्राओं का यौन शोषण करने के मामले में हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज के भूगोल विभाग के प्रोफेसर और चीफ प्रॉक्टर रजनीश कुमार दिनांक 24 मार्च को कोर्ट से दोष मुक्त हुए थे.
एडीजे प्रथम महेंद्र कुमार की अदालत ने मामले में किसी भी पीड़िता द्वारा आरोप के संबंध में बयान देकर पुष्टि न किए जाने और सबूत के अभाव में यह निर्णय पारित किया था.
आपको यह भी बता दें कि प्रोफेसर रजनीश कुमार पर कॉलेज की छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप फोटो व वीडियो के आधार पर लगे थे. 6 मार्च 2025 को एक छात्रा ने इस मामले में महिला आयोग को भी पत्र लिखा था.
शिकायत सामने आने पर पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद प्रोफेसर के खिलाफ धारा 376, 376 सी, 354 आईपीसी तथा 67 आई टी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया था.
कॉलेज के प्रिंसिपल महावीर सिंह छोंकर ने कोर्ट के निर्णय पर बातचीत करते हुए बताया था कि प्रोफेसर रजनीश कुमार को कोर्ट ने यौन शोषण के आरोपों से दोष मुक्त किया है. उनके संबंध में हमें कुछ करने का अधिकार नहीं है. शासन और मैनेजमेंट जो करेगा वही होगा.