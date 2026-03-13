मानव अंगों के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा 3D प्रिंटिंग तकनीक, IIT के प्रोफसर का बड़ा बयान
प्रोफेसर पुलक मोहन पांडे कहा- भविष्य की यह ऐसी जरूरत को हल करने में सक्षम होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 3:50 PM IST
गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आईआईटी दिल्ली के मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर और 3D प्रिंटिंग विशेषज्ञ पुलक मोहन पाण्डेय ने आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने तकनीक के भविष्य पर प्रकाश डालते हुए कहा, तकनीक के बदलते दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए बड़े बदलावों की चर्चा हो रही है. वहीं, 3D प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिससे एयरोस्पेस, हेल्थ और एमएसएमई सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन और सफलता लाई जा सकती है.
इसके जरिए मानव शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में भी सफलता मिलने से यह स्वास्थ्य सेक्टर का भविष्य में बड़ा उपयोगी विषय बन सकता है. बता दें कि इंटरनेशनल कांफ्रेंस में बतौर मुख्य वक्ता इस विषय पर छात्रों और शोधार्थियों को संबोधित करने पहुंचे थे.
बड़े अवसर भी उपलब्ध होंगे: उन्होंने कहा कि भारत इस तकनीक को विकसित करने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है, क्योंकि अब वह रॉ मटेरियल भी तैयार करने लगा है, जिसके लिए वह कभी दूसरे देशों पर निर्भर रहता था. भविष्य की यह ऐसी जरूरत को हल करने में सक्षम होगा, जिसमें इंजीनियरिंग के छात्रों को इस क्षेत्र में भी बड़े अवसर भी उपलब्ध होंगे. बशर्ते वह जुझारूपन के साथ इसमें काम करें.
मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के रूप में स्थापित हो चुकी है: इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने देश में एमएसएमई सेक्टर में भी काम काफी बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है, जिसमें 3D प्रिंटिंग के जरिए छोटे उद्योग मोमबत्ती से लेकर बड़े उद्योगों में भी यह तकनीक बड़ी भूमिका अदा कर सकती है. आज के दौर में 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग का एक उभरता हुआ मेथड है. यह पहले प्रोडक्ट डिजाइन के लिए शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 25 वर्षों में इसमें जो प्रगति हुई है. उससे यह एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के रूप में स्थापित हो चुकी है. यह हमारे स्टूडेंट और बिल्डिंग बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए और एयरोस्पेस एप्लीकेशन बनाने के लिए और सभी दिशाओं में इसका उपयोग है.
उन्होंने कहा कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में टेलर्ड प्रॉपर्टी के साथ न्यूट्रिशंस देने में भी उपयोग किया जा सकता है. आटोमोटिव सेक्टर, एयरोस्पेस, मिसाइल टेक्नोलॉजी, मेडिकल, हेल्थ केयर, कस्टमाइज्ड डिजाइन बनाने के लिए, आर्टिजन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है. आईटीआई सेक्टर से जुड़े हुए हमारे जो छोटे इंजीनियर हैं वह अभी इसका उपयोग करके अपने को रोजगार और आर्थिक समृद्धि से जोड़ सकते हैं.
टिशु इंजीनियरिंग और जेनेटिक्स का भी अध्ययन: उन्होंने बताया कि भारत इस तकनीक के जरिए हर सेक्टर में अपनी पैठ बन चुका है. इससे इन प्लांट भी बनाए जा रहे हैं. इस तकनीक का हमने हर क्षेत्र में उपयोग करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी आवश्यकता है कि इसको और अधिक से अधिक लोग जाने और इसका आधिकाधिक प्रयोग किया जा सके. इस तकनीक के आने वाले समय की बात करें तो मानव शरीर के जो अंग है उनको भी विकसित किया जा सकेगा, जिसके लिए हमें टिशु इंजीनियरिंग और जेनेटिक्स का भी अध्ययन करना पड़ेगा.
10-15 वर्षों में विभिन्न प्रकार के मानव के अंग बन पाएंगे: उन्होंने कहा कि इस दिशा में देश शोध कर रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले 10-15 वर्षों में विभिन्न प्रकार के मानव के अंग बन पाएंगे. उन्होंने बताया कि इसको विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल के जरिए तैयार करते हैं. कुछ अपने देश में बनता भी है और कुछ को हम दूसरे देशों से भी मांगते हैं.
उन्होंने कहा कि अपने देश के जो कुछ अनुसंधानकर्ता संस्थाएं हैं वह मटेरियल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी कार्य कर रही हैं, जिससे हम अपने देश में प्रिंटेबल 3D प्रिंटिंग मटेरियल तैयार कर सके और उसका विभिन्न विषयों में उपयोग कर सकें.
उन्होंने कहा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विषयों को भी अपने में जोड़ता है. जिससे इंजीनियरिंग और उसके अन्य विधा से जुड़ने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ उठाना चाहिए.
