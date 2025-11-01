दिल्ली स्थापना दिवस 2025: चौहान वंश से लेकर आज तक दिल्ली की चमक नहीं पड़ी फीकी, DU प्रोफेसर ने बताई इसकी यात्रा
पुरातन और नवीन कला से लबरेज दिल्ली 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है. जानिए इसके विकास की यात्रा के बारे में..
Published : November 1, 2025 at 7:03 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली का इतिहास केवल इमारतों और साम्राज्यों की कहानी नहीं, बल्कि यह उस सभ्यता का दस्तावेज है, जिसने समय-समय पर खुद को नए रूपों में ढाला है. हर युग में दिल्ली ने सत्ता, संस्कृति और समाज का केंद्र बनकर देश की दिशा तय की है. 1 नवंबर, 1956 का दिन इसी ऐतिहासिक यात्रा का अहम पड़ाव है, जब दिल्ली को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) घोषित किया गया. इसीलिए हर वर्ष 1 नवंबर को दिल्ली स्थापना दिवस मनाया जाता है. दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की प्रोफेसर मनीषा चौधरी ने बताया कि दिल्ली को अगर हम केवल एक आधुनिक राजधानी के रूप में देखें तो यह 1 नवंबर 1956 को बनी, लेकिन इसका इतिहास इससे कहीं पुराना है. यह भूमि तो हमेशा से ही शक्ति, संस्कृति और व्यापार का केंद्र रही है.
प्राचीन और मध्यकालीन दिल्ली: उन्होंने बताया कि आठवीं से बारहवीं शताब्दी के दौरान तोमर और चौहान वंशों ने दिल्ली को बसाया. पृथ्वीराज चौहान के शासन में यह एक महत्वपूर्ण नगर बन चुका था. इसके बाद जब गुलाम वंश के सुल्तान आए तो उन्होंने इसे स्थायी राजधानी का स्वरूप दिया. महरौली, श्री फोर्ट, तुगलकाबाद, कोटला फिरोजशाह और शाहजहांनाबाद जैसी ऐतिहासिक बस्तियां इसी दौर में बसीं. गुलाम वंश के सुल्तानों ने दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में अपनी राजधानियां बनाईं. पहले महरौली में कोट-उल-इस्लाम मस्जिद बनी, फिर बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय सिरी फोर्ट बाद में तुगलकाबाद और फिर कोटला फिरोजशाह जैसे नगरों का विकास हुआ.
मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक: दिल्ली की राजधानी का स्वरूप बदलता गया. तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली की राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई और शासन का केंद्र आगरा चला गया. मुगल सम्राट बाबर ने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया, लेकिन उसके पोते शाहजहां ने आगरा की गर्मी और भीड़भाड़ से परेशान होकर दिल्ली को फिर से राजधानी बनाया और शाहजहांनाबाद (लाल किला क्षेत्र) बसाया.
ऐसे दिल्ली बनी राजधानी: ब्रिटिश काल में शुरुआत में राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में यह घोषणा हुई कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी. उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने नई दिल्ली की परिकल्पना को साकार किया. अंग्रेजों ने ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर जैसे वास्तुकारों की मदद से नई दिल्ली का निर्माण कराया, जिसमें चौड़ी सड़कों, हरे-भरे मार्गों और भव्य सरकारी इमारतों का संयोजन था. यह शहर न केवल प्रशासनिक बल्कि राजशाही की भव्यता को भी दर्शाता था.
स्वतंत्र भारत में दिल्ली का दर्जा: 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद दिल्ली एक सामान्य राज्य की तरह संचालित होती रही. लेकिन देश की राजधानी के रूप में इसके प्रशासन और प्रबंधन की जटिलताओं को देखते हुए यह महसूस हुआ कि दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया जाए. इसी उद्देश्य से 1 नवंबर, 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) घोषित किया गया. प्रो. मनीषा चौधरी कहती हैं, "राजधानी की अपनी विशिष्ट व्यवस्था होती है. यहां केंद्र सरकार की संस्थाएं, मंत्रालय और विदेशी दूतावास स्थित हैं, इसलिए इसका प्रशासनिक ढांचा भी अलग होना जरूरी था.”
दिल्ली का विस्तार और आधुनिक स्वरूप: देश की स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में दिल्ली लाल किले से लेकर उत्तरी रिज और सिविल लाइंस तक सीमित क्षेत्र में थी. लेकिन 1970 के दशक के बाद दिल्ली तेजी से बढ़ी. औद्योगिक विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण लाखों लोग दिल्ली आए और बस गए. इसके परिणामस्वरूप दिल्ली का विस्तार गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा तक फैल गया. आज दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) बन चुकी है, जो आधुनिकता और इतिहास का अनूठा संगम है. संसद भवन से लेकर इंडिया गेट तक, पुरानी दिल्ली की गलियों से लेकर नई दिल्ली के राजपथ तक हर कोना भारत की जीवंतता और विविधता को दर्शाता है.
स्थापना दिवस का महत्व: हर वर्ष 1 नवंबर को दिल्लीवासी अपने शहर की इस गौरवशाली यात्रा को याद करते हैं. यह दिन केवल प्रशासनिक गठन का प्रतीक नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक विरासत का भी उत्सव है जिसने दिल्ली को हिंदुस्तान की आत्मा बनाया. प्रो.मनीषा चौधरी कहती हैं, “दिल्ली का इतिहास हजारों वर्षों में फैला हुआ है. यह केवल इमारतों या राजाओं की नहीं, बल्कि उन आम लोगों की भी कहानी है जिन्होंने इसे बसाया, संवारा और जिया.” आज की दिल्ली उस पुरानी बसावट से निकलकर एक अंतर्राष्ट्रीय महानगर बन चुकी है. इसके बावजूद लाल किले की प्राचीर से लेकर कुतुब मीनार की ऊंचाई तक यह शहर आज भी अपने अतीत की गूंज को संजोए हुए है. दिल्ली स्थापना दिवस हमें याद दिलाता है कि यह शहर केवल राजधानी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है, जिसने हर युग में देश को नई दिशा दी और आज भी विकास, एकता और विविधता का प्रतीक बना हुआ है.
यह भी पढ़ें-
दिल्ली सरकार का अहम फैसला, वाहनों की लाइफ खत्म होने के एक साल के अंदर एनओसी लेने की शर्त हटाई
सरदार पटेल की 150वीं जयंती: दिल्ली में ‘रन फॉर यूनिटी’ का भव्य आयोजन, उमड़ा जनसैलाब, देखिए तस्वीरें