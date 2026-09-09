डीडीयू के कुलपति प्रो केपी सिंह ने संभाला चार्ज, चुनौतियां बेहिसाब
प्रति-कुलपति प्रो. शांतनु रस्तोगी से कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 8:16 AM IST
गोरखपुर: प्रो. कृष्ण पाल सिंह ने मंगलवार शाम को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया. उन्होंने प्रति-कुलपति प्रो. शांतनु रस्तोगी से कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण किया.
प्रो. केपी. सिंह उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखते हैं. वह जीबी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में बायोफिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं. इससे पूर्व वह महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली के कुलपति के रूप में कार्य कर चुके हैं. वह चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल के कुलपति का दायित्व भी संभाल चुके हैं. इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोटेक्नोलॉजी के निदेशक के रूप में भी सेवाएं दी हैं.
प्रो. सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में एम.एससी, एम. फिल. एवं पीएच. डी. की उपाधियां प्राप्त की हैं. उनका शोध कार्य मेम्ब्रेन बायोफिजिक्स, नैनोबायोसेंसर, नैनोमैटेरियल्स, लक्षित औषधि वितरण, नैनो-सिग्सलिंग तथा आणविक निदान जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित रहा है. उन्होंने स्लोवाकिया, क्रोएशिया और ब्रिटेन में भी उन्नत शोध कार्य किया है. प्रो. सिंह के नाम बड़ी संख्या में शोध प्रकाशन एवं पुस्तक हैं और वे नैनोबायोटेक्नोलॉजी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय शोधकर्ता रहे हैं.
शैक्षणिक उत्कृष्टता और शोध को देंगे प्राथमिकता
कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रो. केपी. सिंह ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध एवं नवाचार, विद्यार्थियों के कौशल विकास और रोजगारपरक शिक्षा को और मजबूत करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में रहेगा. उन्होंने सभी को टीम भावना और समन्वय के साथ कार्य करने तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया.
नवागत कुलपति के सामने बेहिसाब चुनौतियां भी हैं. उन्हें विश्वविद्यालय परिसर के अंदर निर्माणाधीन प्रोजेक्ट और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर जहां बड़ा योगदान देना होगा, वहीं हॉस्टल की सुविधा बढ़ाने और नए हॉस्टल के निर्माण संबंधी कई प्रक्रियाओं को भी आगे बढ़ना होगा. शिक्षकों के संगठन गुआकटा के आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर भी उन्हें शिक्षकों के बड़े समुदायों को फेस करना पड़ेगा.
ये भी पढ़ेंः मलिहाबाद से विंबलडन; क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय गौस मोहम्मद, आज अपने ही 'घर' में गुमनाम
ये भी पढ़ेंः UP पुलिस में छुट्टी की व्यवस्था; कितना मिलता है अवकाश, क्या अफसर कर सकते हैं इंकार? जानिए क्या हैं नियम