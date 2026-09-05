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DDU गोरखपुर के नये कुलपति बने प्रो. केपी सिंह; पूनम टंडन को नहीं मिला सेवा विस्तार

गोरखपुर: पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) में नए कुलपति की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है. रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के पूर्व कुलपति प्रो. केपी सिंह को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है. यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने से अगले तीन साल तक के लिए प्रभावी होगी.

प्रो. केपी सिंह मौजूदा समय में पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं. विश्वविद्यालय की मौजूदा कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन का कार्यकाल 3 सितंबर को समाप्त हो गया था. नए कुलपति के लिए 28 अगस्त को राज्यपाल ने साक्षात्कार को भी अंतिम रूप प्रदान किया था.

तभी से यह कयास लगाया जा रहा था कि विश्वविद्यालय को नया कुलपति जल्दी मिल जाएगा. इस नियुक्ति के साथ ही मौजूदा कुलपति एक बार पुनः कुलपति बनने की रेस से बाहर हो गई हैं. हालांकि वह इसके लिए प्रयास बड़े स्तर पर की थीं, लेकिन पिछले दिनों आयोजित हुए दीक्षांत समारोह में राज्यपाल द्वारा की गई कठोर टिप्पणी से उनके सेवा विस्तार पर संशय बरकरार था.