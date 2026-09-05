DDU गोरखपुर के नये कुलपति बने प्रो. केपी सिंह; पूनम टंडन को नहीं मिला सेवा विस्तार
इस नियुक्ति के साथ ही मौजूदा कुलपति एक बार पुनः कुलपति बनने की रेस से बाहर हो गई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 12:42 PM IST
गोरखपुर: पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) में नए कुलपति की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है. रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के पूर्व कुलपति प्रो. केपी सिंह को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है. यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने से अगले तीन साल तक के लिए प्रभावी होगी.
प्रो. केपी सिंह मौजूदा समय में पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं. विश्वविद्यालय की मौजूदा कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन का कार्यकाल 3 सितंबर को समाप्त हो गया था. नए कुलपति के लिए 28 अगस्त को राज्यपाल ने साक्षात्कार को भी अंतिम रूप प्रदान किया था.
तभी से यह कयास लगाया जा रहा था कि विश्वविद्यालय को नया कुलपति जल्दी मिल जाएगा. इस नियुक्ति के साथ ही मौजूदा कुलपति एक बार पुनः कुलपति बनने की रेस से बाहर हो गई हैं. हालांकि वह इसके लिए प्रयास बड़े स्तर पर की थीं, लेकिन पिछले दिनों आयोजित हुए दीक्षांत समारोह में राज्यपाल द्वारा की गई कठोर टिप्पणी से उनके सेवा विस्तार पर संशय बरकरार था.
प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आंनदी बेन पटेल ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-12 की उपधारा-1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियुक्ति की है. प्रदेश के कई विश्वविद्यालय में कुलपतियों के रिपीट होने की पिछले दिनों हुई प्रक्रिया को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रो. पूनम टंडन को बरकरार रखा जाएगा.
लेकिन विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में पेड़ काटे जाने की घटना के साथ हॉस्टल की खस्ताहाल स्थिति और दीक्षांत समारोह में राज्यपाल द्वारा कई कमियों को मंच से उजागर कर देना उनके खिलाफ गया. हालांकि, कुलपति पद के लिए हुए साक्षात्कार में वह भी शामिल रहीं लेकिन वह अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाईं.
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