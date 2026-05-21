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प्रो. जय प्रकाश पांडेय अगले 3 साल और संभालेंगे AKTU की कमान, कुलाधिपति का भरोसा बरकरार

लखनऊ: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कुलपति को लेकर चल रही चर्चाओं पर गुरुवार को विराम लग गया. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रो. जय प्रकाश पांडेय का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया है. प्रो. जय प्रकाश पांडेय तीन वर्ष पहले विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे. उनका कार्यकाल 15 मई को पूरा हो गया था. उसके बाद उन्हें अगले आदेश तक पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी. अब नए आदेश के तहत वह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले तीन वर्षों तक कुलपति बने रहेंगे. इस संबंध में राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है.

इधर फिर से कुलपति बनाए जाने पर प्रो. जेपी पाण्डेय ने कहा कि आगामी वर्षों में विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने, विश्वविद्यालय को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब के रूप में विकसित करने और विभिन्न तकनीकों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा. साथ ही छात्रों को अधिक कुशल बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने पर भी विशेष जोर रहेगा.

दरअसल, अपने पहले कार्यकाल में प्रो. जेपी पाण्डेय ने विश्वविद्यालय को कई नई उपलब्धियों तक पहुंचाया. उन्होंने शैक्षणिक गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए छात्रों के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर तैयार किए. शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ तकनीकी शिक्षा को समाजोन्मुखी बनाने की दिशा में भी कई प्रभावी पहल की गई. माना जा रहा है कि यही सब पहल को देखते हुए एक बार फिर उन्हें कुलपति की जिम्मेदारी सौंपी गई है.