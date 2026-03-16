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हिंदी कवि की तलाश में जापान से अमेठी पहुंचीं प्रोफेसर हीरोको नागासाकी, सुखदेव मिश्र पर कर रहीं शोध

जापान के ओसाका विश्वविद्यालय की हिंदी प्रोफेसर हीरोको नागासाकी अमेठी पहुंचीं. ( ETV Bharat )

अमेठी: हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि पंडित सुखदेव मिश्र के काव्य पर शोध के सिलसिले में जापान के ओसाका विश्वविद्यालय की हिंदी प्रोफेसर हीरोको नागासाकी अमेठी पहुंचीं. यहां पहुंचने पर वरिष्ठ पत्रकार चिंतामणि मिश्र और अमेठी राज परिवार ने उनका आत्मीय स्वागत किया.

प्रवास के दौरान उन्होंने सुखदेव मिश्र से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी ली. अमेठी की साहित्यिक परंपरा पर चर्चा की. यहां डॉ. संजय सिंह और डॉ. अमीता सिंह ने उनके शोध कार्य में हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुए उन्हें दोबारा अमेठी आने का आमंत्रण भी दिया.

जापान के प्रतिष्ठित ओसाका विश्वविद्यालय की हिंदी प्रोफेसर हीरोको नागासाकी इन दिनों हिंदी साहित्य के रीतिकालीन प्रमुख कवि पंडित सुखदेव मिश्र से जुड़े शोध कार्य के सिलसिले में भारत आई हुई हैं.

इसी क्रम में शनिवार को हीरोको नागासाकी अमेठी पहुंची. जहां वरिष्ठ पत्रकार चिंतामणि मिश्र और अमेठी राज परिवार द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया. वरिष्ठ पत्रकार चिंतामणि मिश्र ने अपने निवास चक पतरिया में भारतीय परंपरा “अतिथि देवो भवः” का पालन करते हुए अंगवस्त्र, आरती और पुष्पार्चन के साथ उनका स्वागत किया.

इस अवसर पर उन्हें शोध से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री भी उपलब्ध कराई गई. जलपान के बाद उन्हें स्मृति स्वरूप रामचरितमानस की पुस्तक भेंट की गई. उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर नागासाकी रामचरितमानस पर भी पीएचडी कर चुकी हैं और हिंदी भाषा पर उनकी पकड़ अत्यंत प्रभावशाली है.

अमेठी प्रवास के दौरान प्रोफेसर डॉ. सुरेंद्र यादव ने उन्हें महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी की मजार, अमेठी के ऐतिहासिक भूपति भवन तथा रीतिकालीन कवि पंडित सुखदेव मिश्र से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों से विस्तार से अवगत कराया. उन्होंने अमेठी की समृद्ध साहित्यिक परंपरा और यहां के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में भी जानकारी दी.