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हिंदी कवि की तलाश में जापान से अमेठी पहुंचीं प्रोफेसर हीरोको नागासाकी, सुखदेव मिश्र पर कर रहीं शोध

प्रोफेसर हीरोको नागासाकी इन दिनों हिंदी साहित्य के रीतिकालीन प्रमुख कवि पंडित सुखदेव मिश्र से जुड़े शोध कार्य के सिलसिले में भारत आई हुई हैं.

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जापान के ओसाका विश्वविद्यालय की हिंदी प्रोफेसर हीरोको नागासाकी अमेठी पहुंचीं. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 3:38 PM IST

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अमेठी: हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि पंडित सुखदेव मिश्र के काव्य पर शोध के सिलसिले में जापान के ओसाका विश्वविद्यालय की हिंदी प्रोफेसर हीरोको नागासाकी अमेठी पहुंचीं. यहां पहुंचने पर वरिष्ठ पत्रकार चिंतामणि मिश्र और अमेठी राज परिवार ने उनका आत्मीय स्वागत किया.

प्रवास के दौरान उन्होंने सुखदेव मिश्र से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी ली. अमेठी की साहित्यिक परंपरा पर चर्चा की. यहां डॉ. संजय सिंह और डॉ. अमीता सिंह ने उनके शोध कार्य में हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुए उन्हें दोबारा अमेठी आने का आमंत्रण भी दिया.

जापान के प्रतिष्ठित ओसाका विश्वविद्यालय की हिंदी प्रोफेसर हीरोको नागासाकी इन दिनों हिंदी साहित्य के रीतिकालीन प्रमुख कवि पंडित सुखदेव मिश्र से जुड़े शोध कार्य के सिलसिले में भारत आई हुई हैं.

इसी क्रम में शनिवार को हीरोको नागासाकी अमेठी पहुंची. जहां वरिष्ठ पत्रकार चिंतामणि मिश्र और अमेठी राज परिवार द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया. वरिष्ठ पत्रकार चिंतामणि मिश्र ने अपने निवास चक पतरिया में भारतीय परंपरा “अतिथि देवो भवः” का पालन करते हुए अंगवस्त्र, आरती और पुष्पार्चन के साथ उनका स्वागत किया.

इस अवसर पर उन्हें शोध से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री भी उपलब्ध कराई गई. जलपान के बाद उन्हें स्मृति स्वरूप रामचरितमानस की पुस्तक भेंट की गई. उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर नागासाकी रामचरितमानस पर भी पीएचडी कर चुकी हैं और हिंदी भाषा पर उनकी पकड़ अत्यंत प्रभावशाली है.

अमेठी प्रवास के दौरान प्रोफेसर डॉ. सुरेंद्र यादव ने उन्हें महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी की मजार, अमेठी के ऐतिहासिक भूपति भवन तथा रीतिकालीन कवि पंडित सुखदेव मिश्र से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों से विस्तार से अवगत कराया. उन्होंने अमेठी की समृद्ध साहित्यिक परंपरा और यहां के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में भी जानकारी दी.

इसके बाद अमेठी राज परिवार की महारानी डॉ. अमीता सिंह से उनकी आत्मीय मुलाकात हुई, जहां लगभग तीन घंटे तक अमेठी के शिक्षा, साहित्य और सांस्कृतिक विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.

इस दौरान महारानी डॉ. अमीता सिंह ने कहा कि प्रोफेसर हीरोको नागासाकी के शोध कार्य के लिए जो भी आवश्यक सामग्री होगी, उसे अमेठी राज परिवार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उनका शोध कार्य और अधिक समृद्ध हो सके.

इस अवसर पर उनका महाराज डॉ. संजय सिंह से भी स्नेहिल संवाद हुआ, जिसमें उन्होंने जापान की अपनी तीन यात्राओं के अनुभव साझा किए. पूरे दिन अमेठी राज परिवार का कार्यालय उनके संपर्क में रहा.

दरअसल रीतिकाल के प्रमुख कवि पंडित सुखदेव मिश्र अमेठी रियासत के राजा महाराज हिम्मत सिंह के दरबार में दरबारी कवि के रूप में रहे थे. उसी ऐतिहासिक संदर्भ में प्रोफेसर हीरोको नागासाकी अमेठी पहुंचीं और अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाया.

प्रोफेसर हीरोको नागासाकी ने कहा कि अमेठी में मिला यह सम्मान और आत्मीयता उनके लिए अत्यंत विशेष है. उन्होंने इस दिन को अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताते हुए भविष्य में पुनः अमेठी आने का वादा भी किया.

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