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रांची विश्वविद्यालय में तालाबंदी के बीच नए कुलपति ने संभाला पदभार, मालवीय भवन में हुआ कार्यक्रम

रांची विश्वविद्यालय की नयी कुलपति ने पदभार ग्रहण कर लिया है.

Professor Dr Saroj Kumar Sharma assumed charge as Vice Chancellor of Ranchi University
रांची विश्वविद्यालय की नयी कुलपति का स्वागत करते पदाधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 13, 2026 at 8:32 PM IST

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रांचीः झारखंड के रांची विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला, जब नए कुलपति ने विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन में नहीं, बल्कि मोरहाबादी स्थित मालवीय भवन में पदभार ग्रहण किया.

प्रोफेसर डॉ. सरोज कुमार शर्मा ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपना कार्यभार संभाला. लेकिन यह प्रक्रिया असामान्य परिस्थितियों में पूरी हुई.

दरअसल, रांची विश्वविद्यालय में एनएसयूआई और विभिन्न कॉलेजों के छात्र-छात्राओं द्वारा कई मांगों को लेकर प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी गई. इस कारण विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय बंद रहा और नियमित प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित हुईं. ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए मोरहाबादी स्थित मालवीय गेस्ट हाउस में ही पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया.

Professor Dr Saroj Kumar Sharma assumed charge as Vice Chancellor of Ranchi University
रांची विश्वविद्यालय की नयी कुलपति प्रोफेसर डॉ. सरोज कुमार शर्मा (ETV Bharat)

इस दौरान विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी मालवीय भवन पहुंचे. जहां प्रो. सरोज शर्मा को औपचारिक रूप से कुलपति का पदभार ग्रहण कराया गया. सीमित उपस्थिति में यह प्रक्रिया पूरी की गई लेकिन पूरे घटनाक्रम ने विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों को भी उजागर कर दिया.

बताया जा रहा है कि पदभार ग्रहण करने के बाद कुलपति प्रो. सरोज शर्मा विश्वविद्यालय कार्यालय भी पहुंचीं और वहां की स्थिति का जायजा लिया. हालांकि, छात्रों के आंदोलन और तालाबंदी के कारण शुरुआती दिन से ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

Professor Dr Saroj Kumar Sharma assumed charge as Vice Chancellor of Ranchi University
रांची विश्वविद्यालय की नयी कुलपति के साथ अन्य पदाधिकारी (ETV Bharat)

रांची विश्वविद्यालय में लंबे समय से सेशन लेट, परीक्षा में देरी, परिणाम प्रकाशन में अनियमितता और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों को लेकर छात्र आंदोलित हैं. ऐसे में नए कुलपति के सामने व्यवस्था को पटरी पर लाने की बड़ी जिम्मेदारी है.

प्रो. सरोज शर्मा के पदभार ग्रहण के साथ ही यह उम्मीद जताई जा रही है कि विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं का समाधान होगा और शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे. फिलहाल, छात्रों के विरोध और प्रशासनिक चुनौतियों के बीच उनकी यह शुरुआत चर्चा का विषय बनी हुई है.

Professor Dr Saroj Kumar Sharma assumed charge as Vice Chancellor of Ranchi University
रांची विश्वविद्यालय की नयी कुलपति ने संभाला पदभार (ETV Bharat)

इसको लेकर रांची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार गुरुचरण साहू ने कहा कि असामान्य परिस्थितियों के कारण वैकल्पिक स्थान पर पदभार ग्रहण कराया गया, जल्द ही विश्वविद्यालय की स्थिति सामान्य की जाएगी.

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