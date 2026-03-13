ETV Bharat / state

डीएसपीएमयू में 25 दिनों से हड़ताल, नए वीसी के पहुंचते ही मुख्य गेट पर बदला माहौल

डीएसपीएमयू के नए कुलपति डॉ राजीव मनोहर ने पदभार संभाला. कर्मचारियों के आंदोलन के समाधान को पहली प्राथमिकता बताया.

NEW VC APPOINTED IN DSPMU
आंदोलनकारी नॉन टीचिंग स्टाफ से बात करते वीसी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 13, 2026 at 1:12 PM IST

रिपोर्ट: चंदन भट्टाचार्य

रांची: डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) रांची को शुक्रवार को नया नेतृत्व मिल गया. प्रोफेसर डॉ राजीव मनोहर ने विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया. पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने विश्वविद्यालय में लंबे समय से चल रहे गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर सकारात्मक संकेत दिए. जिससे कर्मचारियों के बीच समाधान की उम्मीद जगी है.

पदभार ग्रहण के मौके पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉ धनंजय द्विवेदी मौजूद रहे. उन्होंने नए कुलपति का बुके देकर स्वागत किया और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे. गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में पिछले करीब 25 दिनों से कर्मचारी एमएसीपी सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है. जिसके कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है. इस आंदोलन का असर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों पर भी पड़ रहा है.

आंदोलनकारियों से बात करते हुए वीसी (ईटीवी भारत)

आंदोलनरत कर्मचारियों से मिले नए वीसी

नए कुलपति डॉ राजीव मनोहर ने पदभार ग्रहण करने के बाद आंदोलनरत कर्मचारियों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी. उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि उनकी पीड़ा को वह समझते हैं और इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए उच्च स्तर पर बातचीत की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि लोक भवन और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा कर जल्द से जल्द नियमों के अनुरूप समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी.

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान भी कुलपति ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाना और कर्मचारियों के आंदोलन का समाधान निकालना उनकी पहली प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य मिलकर ही संस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं. इसलिए कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकालना जरूरी है.

विश्वविद्यालय में रिसर्च को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों के हित में फैसले लेना मेरी प्राथमिकता है. कर्मचारियों का जो आंदोलन चल रहा है, वह भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इस मामले में लोक भवन और संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर नियमों के अनुसार समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी:- प्रोफेसर डॉ राजीव मनोहर, कुलपति, डीएसपीएमयू

नए कुलपति ने विश्वविद्यालय में शोध (रिसर्च) को भी विशेष प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान उसके शोध कार्यों से होती है. इसलिए डीएसपीएमयू में रिसर्च गतिविधियों को और मजबूत किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए ऐसे विषयों और पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिनसे उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके.

