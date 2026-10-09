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यौन उत्पीड़न मामला: 15 छात्राओं की शिकायत के बाद JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम बर्खास्त

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने यौन उत्पीड़न के मामले में एक प्रोफेसर को नौकरी से बर्खास्त किया है. विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने मामले की जांच की थी. मिली जानकारी के अनुसार, समिति की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी. वहीं, अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया. कुलपति प्रो. शांतिश्री डी. पंडित की ओर से शुक्रवार को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया है. आदेश के मुताबिक, यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

आंतरिक समिति की जांच के बाद फैसला