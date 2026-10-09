यौन उत्पीड़न मामला: 15 छात्राओं की शिकायत के बाद JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम बर्खास्त
प्रोफेसर के खिलाफ 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी.
Published : October 9, 2026 at 5:00 PM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने यौन उत्पीड़न के मामले में एक प्रोफेसर को नौकरी से बर्खास्त किया है. विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने मामले की जांच की थी. मिली जानकारी के अनुसार, समिति की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी. वहीं, अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया. कुलपति प्रो. शांतिश्री डी. पंडित की ओर से शुक्रवार को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया है. आदेश के मुताबिक, यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू होगी.
आंतरिक समिति की जांच के बाद फैसला
प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति (IC) ने की थी. समिति ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपी. रिपोर्ट में आरोपों को सही पाया गया और प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समिति की रिपोर्ट और मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार किया. इसके बाद प्रोफेसर को सेवा से हटाने का फैसला लिया गया.
नियमों के तहत की गई कार्रवाई
विश्वविद्यालय के आदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के संबंधित नियमों और केंद्रीय सिविल सेवा नियमों का हवाला दिया गया है. इन नियमों के तहत गंभीर मामलों में कर्मचारी के खिलाफ नौकरी से हटाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है.
सामाजिक विज्ञान संस्थान में थे तैनात
बर्खास्त प्रोफेसर JNU के सामाजिक विज्ञान संस्थान के अंतर्गत आने वाले सामाजिक प्रणाली अध्ययन केंद्र (CSSS) में कार्यरत थे. विश्वविद्यालय की ओर से जारी आदेश में उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. बता दें कि बर्खास्त प्रोफेसर के खिलाफ 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी.
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