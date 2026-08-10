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Critical Mineral और डिजिटल माइनिंग में अहम योगदान, IIT ISM के धीरज कुमार 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन ‘एट होम’ समारोह में होंगे शामिल

IIT ISM के खनन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर धीरज कुमार को ‘एट होम’ समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है.

IIT ISM, Dhanbad
आईआईटी आईएसएम, धनबाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2026 at 6:49 PM IST

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धनबाद: कोयलांचल ही नहीं बल्कि झारखंड के यह बेहद गौरव का क्षण है. देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों की सूची में धनबाद का नाम भी शामिल हुआ है. आईआईटी आईएसएम के खनन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और TEXMiN के निदेशक प्रो. धीरज कुमार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले विशेष ‘एट होम’ समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है.

स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देना

खनन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लेकर क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ, डिजिटल माइनिंग और स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने तक उनके योगदान को देखते हुए यह निमंत्रण दिया गया है. खास बात यह है कि देशभर से चुने गए चुनिंदा वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों में प्रो. धीरज कुमार को भी जगह मिली है.

जानकारी देते हुए IIT ISM के खनन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर धीरज कुमार (Etv Bharat)

15 अगस्त की शाम नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित होने वाले ‘एट होम’ रिसेप्शन में देश के विभिन्न हिस्सों से चुने गए वैज्ञानिक, शिक्षाविद और विशेषज्ञ शामिल होंगे. इसी विशेष अतिथि सूची में आईआईटी आईएसएम धनबाद के प्रो. धीरज कुमार का नाम भी शामिल है.

जानकारी के मुताबिक, उनका चयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST की ओर से किए गए नामांकन के बाद अखिल भारतीय स्तर पर हुई चयन प्रक्रिया के आधार पर हुआ है.

खनन क्षेत्र को तकनीक से जोड़ना

खनन क्षेत्र को भविष्य की तकनीक से जोड़ने, क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर शोध को आगे बढ़ाने के साथ-साथ डिजिटल माइनिंग और स्टार्टअप आधारित नवाचार को बढ़ावा देने में प्रो. धीरज कुमार की अहम भूमिका रही है.

प्रो. धीरज कुमार फिलहाल आईआईटी आईएसएम के खनन इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हैं. इसके अलावा वे CoRE-MiN का नेतृत्व कर रहे हैं और TEXMiN के निदेशक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं.

खनिज-आधुनिक खनन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगदान

उनकी टीम खनन क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, डिजिटल माइनिंग तकनीक और इनोवेशन आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने पर काम कर रही है. इसका उद्देश्य भारत को रणनीतिक खनिजों और आधुनिक खनन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगदान देना है.

प्रो. धीरज कुमार के मुताबिक, यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं है. यह आईआईटी आईएसएम की वैज्ञानिक क्षमता और झारखंड में हो रहे तकनीकी अनुसंधान की राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती पहचान को भी दर्शाती है.

खनन और तकनीकी क्षेत्र में संस्थान की भूमिका

आईआईटी आईएसएम के शताब्दी वर्ष में राष्ट्रपति भवन से मिला यह आमंत्रण संस्थान के लिए भी खास महत्व रखता है. इससे देश के खनन और तकनीकी क्षेत्र में संस्थान की भूमिका तथा उसकी वैश्विक पहचान को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.

राष्ट्रपति भवन की ओर से आमंत्रित वैज्ञानिकों की सूची में देश के कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं. इनमें BRIC-Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NABI जैसे संस्थानों के वैज्ञानिक भी शामिल हैं.

इसी सूची में आईआईटी आईएसएम धनबाद के प्रो. धीरज कुमार का चयन खनन तकनीक और रणनीतिक खनिजों के क्षेत्र में हो रहे शोध एवं नवाचार की राष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है. राष्ट्रपति भवन के इस प्रतिष्ठित समारोह का निमंत्रण धनबाद, आईआईटी आईएसएम और पूरे झारखंड के लिए गौरव का विषय है.

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