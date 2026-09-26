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राजस्थान यूनिवर्सिटी के नए कुलगुरु प्रो.सारस्वत ने संभाला कार्यभार, बोले- विद्यार्थी हमारे लिए भगवान...डेढ़ माह में शिक्षकों के प्रमोशन का प्रयास

नए कुलगुरु ने कहा, विद्यार्थी अपनी समस्याओं को लेकर सीधे उनसे मिल सकेंगे.

Prof. BP Saraswat, the new Vice-Chancellor of Rajasthan University.
राजस्थान विवि के नए कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 9:18 PM IST

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जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत ने शनिवार को कार्यभार ग्रहण किया. कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं और छात्रों से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता बताया. उन्होंने कहा, राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने के साथ देश के अग्रणी यूनिवर्सिटी में शामिल है. उनके लिए ये जिम्मेदारी खास इसलिए भी है, क्योंकि उन्होंने खुद इसी विश्वविद्यालय से फर्स्ट ईयर कॉमर्स से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई की है.

कुलगुरु शब्द अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी : कुलगुरु प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कुलपति के स्थान पर कुलगुरु शब्द का इस्तेमाल किया है. ये प्राचीन शब्द है और गुरुकुल व्यवस्था में उसके प्रमुख को कुलगुरु कहा जाता था. उन्होंने कहा कि उनके लिए कुलगुरु का मतलब केवल प्रशासनिक प्रमुख होना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों से लेकर कर्मचारियों तक सभी के उत्थान और आवश्यकताओं का ध्यान रखना है. वो इस भूमिका को निभा सके, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं.

कार्यभार संभालने के बाद बोले कुलगुरु प्रो. सारस्वत... (ETV Bharat Jaipur)

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कोटा विवि में 16 महीने में पुराने लंबित काम पूरे करने का दावा : प्रो. सारस्वत ने कहा, कोटा विश्वविद्यालय में उन्हें 16 महीने काम करने का अवसर मिला. उन्होंने ऐसे कई काम पूरे किए जो 10-12 साल से लंबित थे. अब उनका फोकस राजस्थान विश्वविद्यालय पर रहेगा. यहां शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़े काम बाकी हैं. अगले डेढ़ महीने में प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जाएगा.

विवि कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा उठाया : नए कुलगुरु ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से विश्वविद्यालय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर भी मांग रखी. उन्होंने कहा, जिस तरह सरकारी कर्मचारियों और सरकारी प्राध्यापकों की पेंशन राजस्थान सरकार वहन करती है, उसी तरह प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की पेंशन की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार को उठानी चाहिए.

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विद्यार्थी हमारा राजा, उसे किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए : प्रो. सारस्वत ने कहा कि विद्यार्थी है तो विश्वविद्यालय है. कॉमर्स से जुड़े उदाहरण का हवाला देते हुए कहा, बाजार का राजा ग्राहक होता है. अगर ग्राहक नहीं आएगा तो दुकानें बंद हो जाएगी. इसी तरह विश्वविद्यालय का केंद्र विद्यार्थी है. वो विद्यार्थी को भगवान मानते हैं और चाहे वो प्रथम वर्ष का छात्र हो या पीएचडी का, उसे न्याय मिलना चाहिए. विश्वविद्यालय नियम-कायदे और कानून के अनुसार चले, ये प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें पांच विश्वविद्यालयों में काम करने का अवसर मिला है. राजस्थान विश्वविद्यालय में भी बिना भेदभाव और बिना प्रताड़ना काम किया जाएगा. किसी शिक्षक, कर्मचारी या विद्यार्थी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.

University teachers and staff arrived to congratulate Prof. Saraswat.
प्रो. सारस्वत को बधाई देने पहुंचे विवि के शिक्षक और कर्मचारी (ETV Bharat Jaipur)

नई शिक्षा नीति के तहत स्किल और उद्यमिता पर जोर : नए कुलगुरु ने कहा, उनके छात्र जीवन से अब तक शिक्षा के ढांचे में बड़ा बदलाव आया है. आज शिक्षा उद्योग और व्यवसाय से जुड़ रही है. विद्यार्थी सिर्फ डिग्री लेने विश्वविद्यालय नहीं आता, बल्कि कौशल हासिल करने और उद्यमी बनने आता है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता पर जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि अब विद्यार्थी के पास अलग-अलग विषयों को साथ पढ़ने की स्वतंत्रता है. वो केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक, होम साइंस या कॉमर्स जैसे विषयों को भी पढ़ सकता है. यूजीसी के प्रावधानों के तहत विद्यार्थी एक साथ दो कोर्स भी कर सकता है. राजस्थान विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थी हित में इन व्यवस्थाओं को लागू करने पर काम किया जाएगा.

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हर दिन विद्यार्थियों की सुनवाई : प्रो. सारस्वत ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय से करीब 6 लाख विद्यार्थी अलग-अलग स्तर पर जुड़े हैं. विद्यार्थियों को अपनी समस्या लेकर भटकना नहीं पड़ेगा. वो उनसे सीधे मिलेंगे और समस्याएं सुनेंगे. उन्होंने बताया कि कोटा विश्वविद्यालय में कुलगुरु कार्यालय के बाहर मिलने के समय की प्लेट हटवा दी थी. इसी व्यवस्था को राजस्थान विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाएगा. उनका कहना है कि विद्यार्थी सीधे उनसे मिल सकेंगे और अपनी समस्याएं बता सकेंगे.

New Vice-Chancellor Saraswat assumes office.
कार्यभार ग्रहण करते नए कुलगुरु सारस्वत (ETV Bharat Jaipur)

प्रो अल्पना कटेजा की विदाई से नेम प्लेट पर कालिख: कार्यभार ग्रहण करने के दौरान पूर्व कुलगुरु प्रो. अल्पना कटेजा की गैरमौजूदगी चर्चा में रही. हालांकि उन्होंने नए कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत से गेस्ट हाउस में मुलाकात की. वहीं उन्हें कार्यभार सौंपा और इसके बाद रवाना हो गईं. हालांकि, विदाई से पहले उनके आवास के बाहर नेम प्लेट पर कालिख पोते जाने का मामला भी विश्वविद्यालय में चर्चा का विषय रहा. मामले में छात्रों की ओर से विरोध किए जाने की बात सामने आई है.

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दो अन्य विश्वविद्यालयों को भी मिले नए कुलगुरु : इधर, शनिवार को राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे से राजस्थान के दो अन्य विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त कुलगुरुओं ने भी शिष्टाचार भेंट की. प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत ने भी राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के नव नियुक्त कुलगुरु प्रो. नरसी राम विश्नोई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के नव नियुक्त कुलगुरु डॉ. युद्धवीर सिंह ने लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की. दोनों कुलगुरुओं की नियुक्ति के बाद राज्यपाल से ये पहली शिष्टाचार भेंट थी.

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