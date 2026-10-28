ETV Bharat / state

अश्लील वीडियो भेजने की धमकी देने वाला प्रोफेसर गिरफ्तार, कांकेर पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल

धमकी देने वाला प्रोफेसर गिरफ्तार ( ETV Bharat )

कांकेर: टेलीग्राम से अश्लील वीडियो भेजने और प्रैक्टिकल परीक्षा में कम अंक देने की धमकी देने वाला प्रोफेसर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है. सिटी कोतवाली पुलिस ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के तहत आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया था कि आरोपी शिक्षक उसे धमकी दे रहा था कि वो उसके प्रैक्टिकल में नंबर काट लेगा. पीड़िता ने इस बात की शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस से की, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.