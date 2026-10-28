अश्लील वीडियो भेजने की धमकी देने वाला प्रोफेसर गिरफ्तार, कांकेर पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल
पीड़ित छात्रा ने परिजनों के साथ सिटी कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. सुशील सलाम की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 6:59 PM IST
कांकेर: टेलीग्राम से अश्लील वीडियो भेजने और प्रैक्टिकल परीक्षा में कम अंक देने की धमकी देने वाला प्रोफेसर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है. सिटी कोतवाली पुलिस ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून के तहत आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया था कि आरोपी शिक्षक उसे धमकी दे रहा था कि वो उसके प्रैक्टिकल में नंबर काट लेगा. पीड़िता ने इस बात की शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस से की, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
अश्लील वीडियो भेजने की धमकी देने वाला गिरफ्तार
एडिशनल एसपी योगेश साहू के अनुसार, ''पीड़िता ने 27 अक्टूबर 2026 को सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि एक महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत प्रोफेसर ने 25 सितंबर 2026 को टेलीग्राम के माध्यम से उसे अश्लील वीडियो भेजा था. वीडियो खोलने पर अश्लील सामग्री दिखाई देने के कारण उसने तत्काल उसे बंद कर दिया.''
पीड़िता सिटी कोतवाली में की शिकायत
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी पहले भी उससे अश्लील बातें करता था. प्रोफेसर होने के कारण वह शुरुआत में उसकी बातों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन अश्लील वीडियो भेजने और प्रैक्टिकल परीक्षा में कम अंक देने की धमकी से वह मानसिक रूप से परेशान हो गई.
मुखबिर की सूचना पर महाविद्यालय पहुंची पुलिस
शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2), 75(3), 351(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(ए) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की. आरोपी की तलाश के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि वह महाविद्यालय परिसर में मौजूद है. इसके बाद सहायक उपनिरीक्षक भुनेश्वरी भगत के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की. बाद में पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के आधार पर आज आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया.
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