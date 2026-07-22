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अम्बरीश कुमार बने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्यपाल ने जारा किया आदेश

देहरादून: टिहरी गढ़वाल स्थित श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर अम्बरीश कुमार महाजन को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस संबंध में उत्तराखंड के कुलाधिपति गुरमीत सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं. जारी आदेश के अनुसार, प्रोफेस अम्बरीश कुमार को अगले तीन साल तक के लिए कुलपति नियुक्त किया गया है.

दरअसल, प्रो. अम्बरीश कुमार महाजन वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला में वरिष्ठ प्रोफेसर (पर्यावरण विज्ञान), विभागाध्यक्ष (भूगर्भ विज्ञान विभाग) और संबंधित शोध एवं जीआईएस केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं.

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल के कुलपति पद के दायित्वों के लिए अन्तरिम व्यवस्था को लेकर जारी आदेश को रद्द कर दिया गया है. साथ ही कुलपति के चयन के लिए गठित समिति की संस्तुति के क्रम में कुलाधिपति ने प्रो अम्बरीश कुमार महाजन को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल या 68 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरा होने या फिर अग्रिम आदेश तक के लिए श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल का कुलपति नियुक्त किया गया है.