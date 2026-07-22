अम्बरीश कुमार बने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्यपाल ने जारा किया आदेश
अंबरीश कुमार, आपदा प्रबंधन और भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र के जाने- माने विशेषज्ञ हैं. वे वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में तैनात है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 22, 2026 at 8:27 PM IST
देहरादून: टिहरी गढ़वाल स्थित श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर अम्बरीश कुमार महाजन को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस संबंध में उत्तराखंड के कुलाधिपति गुरमीत सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं. जारी आदेश के अनुसार, प्रोफेस अम्बरीश कुमार को अगले तीन साल तक के लिए कुलपति नियुक्त किया गया है.
दरअसल, प्रो. अम्बरीश कुमार महाजन वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला में वरिष्ठ प्रोफेसर (पर्यावरण विज्ञान), विभागाध्यक्ष (भूगर्भ विज्ञान विभाग) और संबंधित शोध एवं जीआईएस केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं.
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल के कुलपति पद के दायित्वों के लिए अन्तरिम व्यवस्था को लेकर जारी आदेश को रद्द कर दिया गया है. साथ ही कुलपति के चयन के लिए गठित समिति की संस्तुति के क्रम में कुलाधिपति ने प्रो अम्बरीश कुमार महाजन को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल या 68 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरा होने या फिर अग्रिम आदेश तक के लिए श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल का कुलपति नियुक्त किया गया है.
दरअसल, प्रो. अंबरीश कुमार महाजन आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं. जिनको श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है. प्रो. अंबरीश कुमार, आपदा प्रबंधन और भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र के जाने- माने विशेषज्ञ हैं. मुख्य रूप से लैंडस्लाइड पर उनकी विशेषज्ञता रही है. उनके बतौर कुलपति नियुक्त होने से विश्वविद्यालय को शोध और अकादमिक गुणवत्ता को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
नवनियुक्त कुलपति प्रो. महाजन ने कहा विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी को दूर करना पहली प्राथमिकता होगी. साथ ही परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने और छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.
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