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IIT BHU के प्रोफेसर अभिषेक कुमार को COSPAR में मिली अहम जिम्मेदारी, स्पेस रिसर्च में देंगे योगदान

वाराणसी: आईआईटी बीएचयू के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है. उन्हें कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च (COSPAR) के वैज्ञानिक आयोग C और E का इंटर-कमीशन लाइजनिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है. वह 2026 से 2030 तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे.

प्रो. श्रीवास्तव को इस नियुक्ति के साथ COSPAR में वैज्ञानिक समन्वय की जिम्मेदारी भी दी गई है. विशेष रूप से उन्हें वैज्ञानिक आयोग-E और वैज्ञानिक आयोग-C के साथ कार्य करेंगे. वैज्ञानिक आयोग-E अंतरिक्ष आधारित अवलोकनों के माध्यम से तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अध्ययन से जुड़े शोध पर केंद्रित है. इसके अंतर्गत गैलेक्टिक एवं एक्स्ट्रागैलेक्टिक एस्ट्रोफिजिक्स, सौर अध्ययन, हेलियोस्फेरिक रिसर्च और एक्सोप्लैनेट विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं.

वहीं, वैज्ञानिक आयोग-C पृथ्वी समेत अन्य ग्रहों के ऊपरी वायुमंडल के अंतरिक्ष आधारित अध्ययन से संबंधित है. इसके माध्यम से वायुमंडलीय एवं ग्रहीय प्रक्रियाओं को समझने की दिशा में शोध को बढ़ावा दिया जाता है. COSPAR अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने और दुनियाभर के वैज्ञानिकों के बीच वैज्ञानिक परिणामों, सूचनाओं और विचारों को आपस में साझा करने का कार्य करने वाला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है.