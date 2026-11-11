प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर रांची में थिंक 2029-प्रोफेशनल्स फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का आयोजन, पेशेवरों ने साझा किए अपने-अपने विचार
झारखंड प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से रांची में थिंक 2029 का आयोजन किया गया. जिसमें हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स शामिल हुए. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : November 11, 2026 at 8:13 PM IST
रांची:झारखंड के आर्थिक विकास को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों के प्रख्यात प्रोफेशनल्स का महत्वपूर्ण संवाद आज राजधानी रांची के होटल बीएनआर चाणक्य में ‘थिंक 2029–प्रोफेशनल्स फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन’ का आयोजन किया गया. ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस, झारखंड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव सह प्रोफेशनल्स प्रभारी आदित्य विक्रम जायसवाल ने की.
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के.राजू, प्रोफेशनल्स कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु यास्की गौड़, लेखक, स्तंभकार व सार्वजनिक वक्ता सुवीर सरन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश उपस्थित हुए. वहीं विशिष्ट अतिथियों में झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, कांग्रेस नेता आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉ राजेश गुप्ता, शशि भूषण, राजीव रंजन प्रसाद, सतीश पॉल, डॉ. एम तौसीफ, महानगर अध्यक्ष डॉ. कुमार राजा, सुरेंद्र सिंह, राजन वर्मा, सुरेन राम, अभिजीत राज, सूर्यकांत शुक्ला आदि उपस्थित रहे.
पैनल डिस्कशन में शामिल हुए प्रोफेशनल्स
इस सम्मेलन में देश और झारखंड के प्रतिष्ठित प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद्, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कानून विशेषज्ञ, उद्यमी व सामाजिक कार्यकर्ता पैनल डिस्कशन में शामिल हुए. इस दौरान झारखंड की आर्थिक संभावनाओं, विकास की चुनौतियों और भविष्य की नीतिगत दिशा पर विचार-विमर्श किया गया.
राष्ट्र निर्माण में प्रोफेशनल्स की भूमिका अहमः मधु यास्की
इस मौके पर प्रोफेशनल्स कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु यास्की गौड़ ने कहा कि देश के जननेता राहुल गांधी ने हमेशा कहा है कि 1885 में कांग्रेस को प्रोफेशनल्स ने ही बनाया था. डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट उन्हीं की एक्सपर्टीज से देश को आजादी मिली और देश का निर्माण हुआ. आज भी प्रोफेशनल्स ही राष्ट्र का निर्माण करेंगे. पिछले 12 वर्षों में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है. इसलिए हमें रिपब्लिक को फिर से रीबिल्ड करना है.
"प्रोफेशनल्स की भागीदारी ने बनेगा नया झारखंड"
मधु यास्की गौड़ ने कहा कि यूपीए सरकार ने शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार दिया. झारखंड ने देश को जल, जंगल, जमीन दिया है. झारखंड ह्यूमन रिच है, रिसोर्स रिच है. उन्होंने उपस्थित प्रोफेशनल्स को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये सिर्फ शुरुआत है, आपकी भागीदारी से ही नया झारखंड बनेगा. झारखंड प्रोफेशनल कांग्रेस स्टेट यूनिट का काम देखकर मैं सच में सरप्राइज हूं. हर पैनलिस्ट के सुझावों को नोट किया गया है. एजुकेशन सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम पर हम काम करेंगे." जल जंगल जमीन पर प्रोफेशनल पैनल बनाएंगें.
झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने दी जानकारी
वहीं झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि प्रोफेशनल कांग्रेस झारखंड ने ऐसे प्रोफेशनल्स की पहचान करेगी, जो सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, जो वंचित वर्ग को सशक्त करना चाहते हैं, हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं और सबको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देना चाहते हैं. झारखंड प्रोफेशनल कांग्रेस ऐसे लोगों को पहचान करेगी, जो सिर्फ विकास की बात नहीं, समानता और बराबरी की बात भी करते हैं.
उन्होंने आदित्य विक्रम जायसवाल को बधाई देते हुए कहा कि आपका जुड़ाव सिर्फ 2-3 घंटे के इस फोरम तक सीमित नहीं रहेगा. अगले 2 सालों में हम हर विषय पर आपसे जुड़ेंगे, जहां आपकी समझ, अनुभव और जुनून है-आप झारखंड के विजन को आकार देने में मदद करेंगे. हम झारखंड की चुनौतियों को पहचानेंगे और उसे एक मॉडल राज्य बनाएंगे-सिर्फ रिसोर्स रिच नहीं, बल्कि ऐसा राज्य जहां हर परिवार को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और विकास का अधिकार मिले. इसके लिए हम लंबी-लंबी चर्चाएं करेंगे, सिर्फ 5-10 मिनट की नहीं."
विजनरी लोग ही करेंगे देश के युवाओं को सशक्तः सुवीर सरन
थिंक 2029 में शामिल हुए लेखक, स्तंभकार एवं सार्वजनिक वक्ता सुवीर सरन ने कहा कि प्रोफेशनल कांग्रेस के जरिए मैंने वो भारत देखा, जिसके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं और जिस भारत का दुनिया सम्मान करती है. उन्होंने कहा कि मैं 19 साल का एक गरीब छात्र था, जब अमेरिका पहुंचा था और मुझे वहां राजा जैसा स्वागत मिला. उन लोगों को मुझमें जो पसंद आया, वो सरोजिनी नायडू, पंडित नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल की झलक थी. वो सब विजनरी थे.
सुवीर सरन ने कहा कि मैं ऐसा सोचता था कि आज हमारे पास ऐसे विजनरी नहीं हैं, लेकिन आज मैंने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई विजनरी को इस कमरे में देखा. उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नई उम्मीद के साथ वापस जा रहा हूं कि भारत का भविष्य सुखद है. क्योंकि हमारे पास आज भी ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं, जो सोचते हैं जो विजनरी हैं और भारत के युवाओं को सशक्त करेंगे.
कार्यक्रम राज्य के विकास में सहायक बनेगाः शिल्पी नेहा तिर्की
वहीं राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का गठन 2017 में हुआ था. इसका मकसद है कि प्रोफेशनल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर समेत सभी प्रोफेशनल एक मंच पर आकर पॉलिसी मेकिंग में सरकार को अपने सुझाव और अपना नजरिया दे सकें. आज का यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा है और यह राज्य के सर्वांगीण विकास में सहायक बनेगा.
कार्यक्रम का मकसद बेहतर पॉलिसी बनानाः आदित्य विक्रम
आयोजक आदित्य विक्रम जायसवाल ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से 'थिंक 2029 - झारखंड' सिंपोजियम का आयोजन किया गया. झारखंड में टैलेंट, अवसर और संसाधन की कमी नहीं है, बल्कि मार्गदर्शन की कमी है. प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बुद्धिजीवी और इकोनॉमिस्ट के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे युवाओं को पलायन न करना पड़े. राज्य में ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यूथ एम्प्लॉयमेंट और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए. कार्यक्रम झारखंड प्रभारी के. राजू के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसमें सिर्फ संवाद ही नहीं, बल्कि पॉलिसी को डिलीवर करने का भी संकल्प लिया गया.
थिंक झारखंड 2029 के पैनालिस्ट में ये भी थे शामिल
कार्यक्रम का संचालन प्रदेश कांग्रेस महासचिव लाल किशोर नाथ शाहदेव ने किया. थिंक झारखंड 2029 के पैनलिस्ट के रूप में सुझाव देने वालों में तुलसी पटेल, रणजीत गड़ोदिया, डॉ. जावेद अहमद , डॉ. संजय कुमार, विकास रंजन सहाय, शंभुनाथ चौधरी, उत्कर्ष मिश्रा, योगेश गंभीर, सुनील कुमार मेहता, आदर्श राज, सिमरन, प्रभात अग्रवाल, अपर्णा गुप्ता ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए.
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