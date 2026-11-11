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प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर रांची में थिंक 2029-प्रोफेशनल्स फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का आयोजन, पेशेवरों ने साझा किए अपने-अपने विचार

दीप प्रज्ज्वलित कर थिंक 2029 की शुरुआत करते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश. ( फोटो-ईटीवी भारत )

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के.राजू, प्रोफेशनल्स कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु यास्की गौड़, लेखक, स्तंभकार व सार्वजनिक वक्ता सुवीर सरन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश उपस्थित हुए. वहीं विशिष्ट अतिथियों में झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, कांग्रेस नेता आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉ राजेश गुप्ता, शशि भूषण, राजीव रंजन प्रसाद, सतीश पॉल, डॉ. एम तौसीफ, महानगर अध्यक्ष डॉ. कुमार राजा, सुरेंद्र सिंह, राजन वर्मा, सुरेन राम, अभिजीत राज, सूर्यकांत शुक्ला आदि उपस्थित रहे.