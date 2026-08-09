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प्रो. सोनिया नित्यानंद को KGMU कुलपति पद पर 3 साल का विस्तार, राज्यपाल ने जारी किया आदेश

प्रो. सोनिया नित्यानंद ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद को उनके पद पर तीन वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं KGMU की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा-16 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रो. सोनिया नित्यानंद को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है. प्रो. सोनिया नित्यानंद देश की जानी-मानी क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट और मेडिकल वैज्ञानिकों में शामिल हैं. चिकित्सा अनुसंधान, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल रिसर्च के क्षेत्र में लंबे अनुभव के बाद उन्होंने 9 अगस्त 2023 को KGMU के कुलपति का पद संभाला था. वर्ष 2025 में चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया. प्रो. सोनिया नित्यानंद का कार्यकाल बढ़ा. (Photo Credit; ETV Bharat) KGMU से शुरू हुई मेडिकल शिक्षा प्रो. सोनिया नित्यानंद का जन्म 6 सितंबर 1962 को हुआ. उन्होंने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD (मेडिसिन) की पढ़ाई पूरी की. KGMU की आधिकारिक CV के अनुसार उन्होंने MBBS की डिग्री 1985 में और MD (मेडिसिन) 1989 में पूरा किया. इसके बाद उन्होंने स्वीडन के प्रतिष्ठित करोलिंस्का इंस्टीट्यूट से इम्यूनोलॉजी में PHD की. वर्ष 1996 में उन्होंने करोलिंस्का हॉस्पिटल, स्टॉकहोम से इम्यूनोलॉजी में PHD हासिल की. मेडिकल शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने चिकित्सा शिक्षा और शोध के क्षेत्र से अपने करियर की शुरुआत की. आगे चलकर उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल रिसर्च बना. SGPGIMS से जुड़ीं प्रो. नित्यानंद वर्ष 1993 में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGIMS), लखनऊ से जुड़ीं. भारत सरकार के पद्म पुरस्कार प्रशस्ति-पत्र के अनुसार, उन्हें संस्थान में हेमेटोलॉजी सेवाओं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्यक्रम को विकसित करने की जिम्मेदारी मिली. वर्ष 2003 में उन्हें हेमेटोलॉजी विभाग की प्रोफेसर एवं प्रमुख बनाया गया. बाद में वह स्टेम सेल रिसर्च सेंटर से भी जुड़ीं. अप्लास्टिक एनीमिया, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी और बोन मैरो/हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट उनके प्रमुख विशेषज्ञता क्षेत्रों में रहे हैं. उनके लंबे चिकित्सकीय और शोध अनुभव ने उन्हें देश में हेमेटोलॉजी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम बनाया. बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञों में प्रमुख नाम भारत सरकार के पद्म पुरस्कार प्रशस्ति-पत्र में प्रो. सोनिया नित्यानंद को क्लिनिकल हेमेटोलॉजी तथा बोन मैरो/हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली वैज्ञानिक के रूप में उल्लेखित किया गया है. इसी प्रशस्ति-पत्र में उन्हें भारत की पहली महिला बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ बताया गया है. स्टेम सेल रिसर्च के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव का लाभ गंभीर रक्त संबंधी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के उपचार में भी मिला. बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जैसी जटिल चिकित्सा सेवाओं के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है.