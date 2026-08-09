प्रो. सोनिया नित्यानंद को KGMU कुलपति पद पर 3 साल का विस्तार, राज्यपाल ने जारी किया आदेश
9 अगस्त 2023 को KGMU के कुलपति का पद संभाला था, पद्मश्री से भी सम्मानित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 7:47 PM IST
लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद को उनके पद पर तीन वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं KGMU की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा-16 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रो. सोनिया नित्यानंद को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है.
प्रो. सोनिया नित्यानंद देश की जानी-मानी क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट और मेडिकल वैज्ञानिकों में शामिल हैं. चिकित्सा अनुसंधान, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल रिसर्च के क्षेत्र में लंबे अनुभव के बाद उन्होंने 9 अगस्त 2023 को KGMU के कुलपति का पद संभाला था. वर्ष 2025 में चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया.
KGMU से शुरू हुई मेडिकल शिक्षा
प्रो. सोनिया नित्यानंद का जन्म 6 सितंबर 1962 को हुआ. उन्होंने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD (मेडिसिन) की पढ़ाई पूरी की. KGMU की आधिकारिक CV के अनुसार उन्होंने MBBS की डिग्री 1985 में और MD (मेडिसिन) 1989 में पूरा किया. इसके बाद उन्होंने स्वीडन के प्रतिष्ठित करोलिंस्का इंस्टीट्यूट से इम्यूनोलॉजी में PHD की. वर्ष 1996 में उन्होंने करोलिंस्का हॉस्पिटल, स्टॉकहोम से इम्यूनोलॉजी में PHD हासिल की. मेडिकल शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने चिकित्सा शिक्षा और शोध के क्षेत्र से अपने करियर की शुरुआत की. आगे चलकर उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल रिसर्च बना.
SGPGIMS से जुड़ीं
प्रो. नित्यानंद वर्ष 1993 में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGIMS), लखनऊ से जुड़ीं. भारत सरकार के पद्म पुरस्कार प्रशस्ति-पत्र के अनुसार, उन्हें संस्थान में हेमेटोलॉजी सेवाओं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्यक्रम को विकसित करने की जिम्मेदारी मिली. वर्ष 2003 में उन्हें हेमेटोलॉजी विभाग की प्रोफेसर एवं प्रमुख बनाया गया. बाद में वह स्टेम सेल रिसर्च सेंटर से भी जुड़ीं. अप्लास्टिक एनीमिया, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी और बोन मैरो/हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट उनके प्रमुख विशेषज्ञता क्षेत्रों में रहे हैं. उनके लंबे चिकित्सकीय और शोध अनुभव ने उन्हें देश में हेमेटोलॉजी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम बनाया.
बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञों में प्रमुख नाम
भारत सरकार के पद्म पुरस्कार प्रशस्ति-पत्र में प्रो. सोनिया नित्यानंद को क्लिनिकल हेमेटोलॉजी तथा बोन मैरो/हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली वैज्ञानिक के रूप में उल्लेखित किया गया है. इसी प्रशस्ति-पत्र में उन्हें भारत की पहली महिला बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ बताया गया है. स्टेम सेल रिसर्च के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव का लाभ गंभीर रक्त संबंधी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के उपचार में भी मिला. बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जैसी जटिल चिकित्सा सेवाओं के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है.
चिकित्सा प्रशासन में भी लंबा अनुभव
चिकित्सा और शोध के साथ-साथ प्रो. नित्यानंद को संस्थागत प्रशासन का भी लंबा अनुभव है. KGMU की आधिकारिक CV के मुताबिक, वह मई 2021 से मार्च 2024 तक डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ की निदेशक रहीं. इससे पहले वर्ष 2021 में उन्होंने SGPGIMS में चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था. इसके बाद 9 अगस्त 2023 को उन्होंने KGMU के कुलपति का पद संभाला. KGMU के आधिकारिक रिकॉर्ड में उनका कार्यकाल अगस्त 2023 से वर्तमान तक दर्ज है. वह KGMU के इतिहास में कुलपति के पद तक पहुंचने वाली दूसरी महिला हैं.
KGMU में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेवा के विस्तार पर जोर
कुलपति के रूप में प्रो. सोनिया नित्यानंद के कार्यकाल में KGMU में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा के विस्तार पर भी जोर दिया गया. वर्ष 2025 में KGMU के शताब्दी अस्पताल में नई BMT यूनिट विकसित की गई. इस परियोजना के लिए CSR के माध्यम से वित्तीय सहयोग मिला. यूनिट में HEPA-फिल्टर्ड कमरे, स्टेम सेल कलेक्शन सहित आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं.
दिसंबर 2025 में इस सुविधा के विस्तार की दिशा में दूसरे चरण की योजना भी सामने आई. रिपोर्टों के अनुसार अतिरिक्त सात HEPA-फिल्टर कमरों के विकास के लिए करीब 3.23 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजना पर काम किया गया. इसका उद्देश्य बोन मैरो ट्रांसप्लांट की क्षमता बढ़ाने के साथ मरीजों की प्रतीक्षा अवधि को कम करना था. बोन मैरो ट्रांसप्लांट महंगी और जटिल चिकित्सा प्रक्रिया मानी जाती है. ऐसे में KGMU में इसे अपेक्षाकृत कम लागत पर उपलब्ध कराने की कोशिश का सीधा लाभ उत्तर प्रदेश सहित आसपास के राज्यों के मरीजों को मिल सकता है.
पद्मश्री से राष्ट्रीय पहचान हुई और मजबूत
वर्ष 2025 में प्रो. सोनिया नित्यानंद को चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया. पद्म पुरस्कारों की आधिकारिक सूची में उनका नाम चिकित्सा क्षेत्र के लिए दर्ज है. सरकारी प्रशस्ति-पत्र में उनके योगदान को क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, बोन मैरो/हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल रिसर्च से जोड़ा गया है. यह सम्मान उनके व्यक्तिगत चिकित्सकीय और वैज्ञानिक योगदान के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में चिकित्सा अनुसंधान तथा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उनके लंबे कार्य की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी है.
KGMU की छात्रा से कुलपति तक का सफर
प्रो. सोनिया नित्यानंद का करियर KGMU से शुरू होकर इसी विश्वविद्यालय के शीर्ष प्रशासनिक पद तक पहुंचने की कहानी है. एक चिकित्सक, शोधकर्ता, मेडिकल शिक्षाविद् और संस्थान प्रमुख के रूप में उन्होंने अलग-अलग भूमिकाओं में काम किया है. क्लिनिकल हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में उनके योगदान को वर्ष 2025 के पद्मश्री सम्मान से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. अब कुलपति के रूप में तीन वर्ष का नया कार्यकाल मिलने के बाद KGMU में उनके नेतृत्व की अगली परीक्षा चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा देने के साथ मरीजों के लिए उन्नत, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की होगी.
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