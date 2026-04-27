ETV Bharat / state

जीबी पंत यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, प्रो. शिवेंद्र कुमार कश्यप को अंतरिम कुलपति की जिम्मेदारी

रुद्रपुर: उत्तराखंड के पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कुलपति पद को लेकर अहम प्रशासनिक फैसला लिया गया है. राजभवन देहरादून से जारी आदेश के अनुसार प्रो. शिवेंद्र कुमार कश्यप को अंतरिम व्यवस्था के तहत कुलपति के कार्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

यह आदेश 27 अप्रैल 2026 को जारी किया गया, जिसमें इससे पहले 27 फरवरी 2026 को जारी आदेश को निरस्त करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है. जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-11 के तहत गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की गई है.

यह अधिनियम उत्तराखंड में भी प्रभावी है और विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है. प्रो. शिवेंद्र कुमार कश्यप, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें ही यह जिम्मेदारी अंतरिम रूप से सौंपी गई है. आदेश के अनुसार वे कुलपति का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले होइस पद पर बने रहेंगे.