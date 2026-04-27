जीबी पंत यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, प्रो. शिवेंद्र कुमार कश्यप को अंतरिम कुलपति की जिम्मेदारी
यह नियुक्ति उत्तराखंड के राज्यपाल व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद लागू की गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 27, 2026 at 5:36 PM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड के पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कुलपति पद को लेकर अहम प्रशासनिक फैसला लिया गया है. राजभवन देहरादून से जारी आदेश के अनुसार प्रो. शिवेंद्र कुमार कश्यप को अंतरिम व्यवस्था के तहत कुलपति के कार्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
यह आदेश 27 अप्रैल 2026 को जारी किया गया, जिसमें इससे पहले 27 फरवरी 2026 को जारी आदेश को निरस्त करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है. जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-11 के तहत गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की गई है.
यह अधिनियम उत्तराखंड में भी प्रभावी है और विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है. प्रो. शिवेंद्र कुमार कश्यप, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें ही यह जिम्मेदारी अंतरिम रूप से सौंपी गई है. आदेश के अनुसार वे कुलपति का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले होइस पद पर बने रहेंगे.
यह नियुक्ति उत्तराखंड के राज्यपाल व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद लागू की गई है. इस फैसले को विश्वविद्यालय प्रशासन में स्थिरता लाने और शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
आदेश की प्रतिलिपि राज्य के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, कृषि विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली सहित संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
विशेषज्ञों का मानना है कि पंतनगर विश्वविद्यालय, जो कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में देश के अग्रणी संस्थानों में शामिल है, वहां नेतृत्व में यह बदलाव आने वाले समय में नई नीतियों और योजनाओं को गति दे सकता है. साथ ही यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि स्थायी कुलपति की नियुक्ति कब तक होती है और विश्वविद्यालय के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है.
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