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प्रो. रामगोपाल यादव का बयान, बड़े नेताओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए

प्रो. रामगोपाल यादव का बयान, बड़े नेताओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए. ( ईटीवी भारत )

फिरोजाबाद: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के पिता को लेकर की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है.

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीति में नेताओं को अपनी भाषा पर संयम रखना बेहद जरूरी है. कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से की गई टिप्पणी से वह कतई सहमत नहीं हैं और इस तरह के बयान से खुद को बिल्कुल भी नहीं जोड़ते हैं.

इस पर उन्होंने अपनी असहमति जाहिर करते हुए कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा बनाए रखना सभी नेताओं के लिए ज़रूरी है.

शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के सिलसिले में दौरे पर आए प्रो. रामगोपाल यादव पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उनसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के पिता को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में सवाल पूछा गया.

उन्होंने कहा कि जब बड़े नेता ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो छोटे नेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है. उन्होंने कहा कि अगर यह परंपरा बन गयी तो और ज्यादा मुश्किल हो जायेगा.

प्रो. रामगोपाल यादव का बयान, बड़े नेताओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए. (ईटीवी भारत)

प्रो. रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के पिता के लिए जो कहा है, उससे हम कतई सहमत नहीं हो सकते. राजनीति में भाषा का संयम रखना नेताओं को बहुत ज़रूरी है, वरना ये स्थिति बिगड़ती ही चली जाएगी. और बड़े नेता अगर ऐसा करेंगे, तो छोटे नेताओं से क्या पूछना, पता नहीं वो किस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे. उनके इस बयान में राजनीतिक संवाद के दौरान शब्दों की मर्यादा बनाए रखने पर जोर दिया गया.

उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी राजनीतिक दल के बड़े नेता को सार्वजनिक बयान देते समय भाषा के स्तर और उसकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए. उनके मुताबिक, वरिष्ठ नेताओं के बयानों का प्रभाव दूसरे नेताओं पर भी पड़ता है. ऐसे में शीर्ष स्तर के नेताओं से संयमित भाषा की अपेक्षा की जाती है.

एमएलसी चुनाव में अच्छे परिणाम की उम्मीद

पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रो. रामगोपाल यादव से अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी सवाल पूछे गए. राहुल गांधी के चुनाव आयोग से जुड़े बयान पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

वहीं, असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने के दावे पर उन्होंने प्रेस की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह जनता के सामने सही तथ्य रखे.

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव इन दिनों चुनाव को लेकर दौरे पर हैं. एमएलसी चुनावी नतीजों को लेकर उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों क्षेत्रों में पार्टी को अच्छे परिणाम मिलेंगे. उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन के हाथ में फैसला है.