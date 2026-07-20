ETV Bharat / state

BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल को मिला नया एमएस: प्रो. पुनीत बने चिकित्सा अधीक्षक, प्रो. अजीत सिंह को ट्रॉमा सेंटर की कमान सौंपी गई

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल को लंबे इंतजार के बाद नया चिकित्सा अधीक्षक मिल गया है. सोमवार को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक के बाद, दो नियुक्तियों की औपचारिक घोषणा की गई. जिसमे सर्जरी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक प्रो. पुनीत को अस्पताल का नया चिकित्सा अधीक्षक, जबकि प्रो. अजीत सिंह को ट्रॉमा सेंटर का नया इंचार्ज बनाया गया है.



बीएचयू प्रशासन के अनुसार, चिकित्सा अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज की चयन के लिए 8 जुलाई को साक्षात्कार आयोजित किया गया था. चिकित्सा अधीक्षक के पद के लिए अस्पताल के 18 वरिष्ठ चिकित्सकों ने आवेदन किया था. वहीं ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज बनने की दौड़ में 9 वरिष्ठ डॉक्टर शामिल थे. चयन समिति ने सभी अभ्यर्थियों के अनुभव, प्रशासनिक क्षमता और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के बाद नामों का चयन किया.



चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों पदों के लिए चुने गए नामों को अंतिम स्वीकृति के लिए कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया. परिषद की बैठक के बाद सीलबंद लिफाफा खोला गया और प्रो. पुनीत को चिकित्सा अधीक्षक तथा प्रो. अजीत सिंह को ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई.



बीएचयू प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दोनों नियुक्तियां विश्वविद्यालय की निर्धारित चयन प्रक्रिया और नियमों के अनुरूप की गई हैं. सर सुंदरलाल अस्पताल पूर्वांचल के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थानों में शामिल है, जहां उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में नए चिकित्सा अधीक्षक प्रो. पुनीत के सामने अस्पताल की व्यवस्थाओं को और प्रभावी एवं मरीजों के अनुकूल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.



वहीं प्रो. अजीत सिंह के नेतृत्व में ट्रॉमा सेंटर की कार्यप्रणाली को और मजबूत किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. बीएचयू ट्रॉमा सेंटर सड़क दुर्घटनाओं, गंभीर चोटों और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का प्रमुख केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में गंभीर मरीज पहुंचते हैं. ऐसे में ट्रॉमा सेवाओं की गुणवत्ता, त्वरित उपचार व्यवस्था और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है.