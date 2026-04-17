BHU में पद्मश्री प्रो. एच.सी. वर्मा बोले; "किताबों से बाहर निकलकर दुनिया को भौतिकी के चश्मे से देखें".
BHU में पद्मश्री प्रो. एच.सी. वर्मा ने महिला वैज्ञानिकों को समर्पित विज्ञान पत्रिका 'अचिंत्य 5.0' का लोकार्पण किया और छात्रों को भौतिकी के गुर सिखाए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 9:09 PM IST
वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विज्ञान संस्थान का महामना सभागार शुक्रवार को एक अद्भुत वैचारिक संगम का साक्षी बना. मौका था विज्ञान संस्थान की हिन्दी प्रकाशन समिति द्वारा आयोजित विज्ञान पत्रिका 'अचिंत्य 5.0: महिला विशेषांक' के लोकार्पण का. इस भव्य समारोह में देश के प्रख्यात भौतिक विज्ञानी पद्मश्री डॉ. एच.सी. वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. कार्यक्रम ने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को रेखांकित करते हुए सैकड़ों छात्र-छात्राओं में नई ऊर्जा का संचार किया.
हिंदी में विज्ञान संचार का सशक्त आंदोलन: कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई. वक्ताओं ने बताया कि 'अचिंत्य' मात्र एक पत्रिका नहीं, बल्कि हिंदी में विज्ञान को जन-जन तक पहुँचाने का एक सशक्त आंदोलन है. इस बार का 5वां संस्करण विशेष रूप से 'विज्ञान में महिलाएं' विषय पर केंद्रित किया गया है. इसमें मैरी क्यूरी से लेकर चंद्रयान-3 की महिला वैज्ञानिकों तक की गौरवगाथाओं को बहुत ही खूबसूरती से समेटा गया है.
अचिंत्य 5.0 का विमोचन हुआ: मुख्य अतिथि प्रो. एच.सी. वर्मा और विश्वविद्यालय के अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा 'अचिंत्य 5.0' के साथ इसके भाषाई अनुवादों का भी विमोचन किया गया. कुलपति ने इस भगीरथ प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि मातृभाषा में विज्ञान का प्रसार समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रभावी माध्यम है. उन्होंने जोर दिया कि जब एक महिला विज्ञान के क्षेत्र में आती है, तो वह पूरे समाज का नज़रिया बदल देती है. संकायाध्यक्ष ने प्रो. वर्मा का स्वागत करते हुए उन्हें करोड़ों भारतीय विद्यार्थियों का सच्चा आदर्श और प्रेरणास्रोत बताया.
'अचिंत्य' टीम ने शोध पत्रों को सरल हिंदी में ढाला: छात्र समन्वयक प्रोफेसर मधु तपाड़िया ने पत्रिका को अंतिम स्वरूप देने में छात्रों की कड़ी मेहनत और संपादन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया. छात्रों ने कई जटिल शोध पत्रों को सरल हिंदी लेखों में तब्दील किया ताकि विज्ञान संचार को आम लोगों तक पहुंचाया जा सके. प्रो. एच.सी. वर्मा ने अपने संबोधन में भौतिकी के गूढ़ सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी के साधारण उदाहरणों से जोड़कर समझाया. उन्होंने अपने बचपन की कहानी सुनाई कि कैसे उनकी माँ द्वारा दिखाए गए 'ठेकुवे' के लालच ने उनका मन पढ़ाई में लगाया था.
प्रकृति से सवाल पूछना सीखें: उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रकृति के नियमों को समझने में जेंडर कभी बाधा नहीं हो सकता और विज्ञान रटने की नहीं बल्कि महसूस करने की विधा है. प्रो. वर्मा ने छात्रों से कहा कि वे किताबों से बाहर निकलकर दुनिया को भौतिकी के चश्मे से देखें और अपनी शक्तियों को कभी कम न आंकें. अपनी ऐतिहासिक किताब 'कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स' के बारे में उन्होंने बताया कि छात्रों के लिए अच्छी सामग्री की कमी ने ही उन्हें यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा दी. उन्होंने युवाओं को केवल ऊंचे पैकेज के पीछे भागने के बजाय मौलिक ज्ञान और शोध पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी.
जिज्ञासा और संवाद का माहौल तैयार करें: व्याख्यान के अंत में आयोजित 'प्रश्नोत्तर सत्र' में छात्रों ने क्वांटम मैकेनिक्स और ब्रह्मांड विज्ञान जैसे विषयों पर प्रो. वर्मा से सीधे सवाल पूछे. प्रो. वर्मा ने हर एक सवाल का उत्तर बेहद आत्मीयता, धैर्य और तार्किक गहराई के साथ दिया जिससे सभागार तालियों से गूंज उठा. कार्यक्रम स्थल पर "मैं भी विज्ञान संचारक!" अभियान के तहत लगाए गए सेल्फी-पॉइंट्स पर युवाओं और शिक्षकों के बीच तस्वीरें लेने की होड़ मची रही. यह पूरा आयोजन न केवल ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि इसने शोधार्थियों के भीतर विज्ञान के प्रति एक नई दृष्टि भी पैदा की.
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