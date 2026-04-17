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BHU में पद्मश्री प्रो. एच.सी. वर्मा बोले; "किताबों से बाहर निकलकर दुनिया को भौतिकी के चश्मे से देखें".

'कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स' के रचयिता ने शेयर किए अनुभव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विज्ञान संस्थान का महामना सभागार शुक्रवार को एक अद्भुत वैचारिक संगम का साक्षी बना. मौका था विज्ञान संस्थान की हिन्दी प्रकाशन समिति द्वारा आयोजित विज्ञान पत्रिका 'अचिंत्य 5.0: महिला विशेषांक' के लोकार्पण का. इस भव्य समारोह में देश के प्रख्यात भौतिक विज्ञानी पद्मश्री डॉ. एच.सी. वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. कार्यक्रम ने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को रेखांकित करते हुए सैकड़ों छात्र-छात्राओं में नई ऊर्जा का संचार किया. हिंदी में विज्ञान संचार का सशक्त आंदोलन: कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई. वक्ताओं ने बताया कि 'अचिंत्य' मात्र एक पत्रिका नहीं, बल्कि हिंदी में विज्ञान को जन-जन तक पहुँचाने का एक सशक्त आंदोलन है. इस बार का 5वां संस्करण विशेष रूप से 'विज्ञान में महिलाएं' विषय पर केंद्रित किया गया है. इसमें मैरी क्यूरी से लेकर चंद्रयान-3 की महिला वैज्ञानिकों तक की गौरवगाथाओं को बहुत ही खूबसूरती से समेटा गया है. पद्मश्री प्रो. एच.सी. वर्मा ने छात्रों को भौतिकी के गुर सिखाए. (Photo Credit: ETV Bharat) अचिंत्य 5.0 का विमोचन हुआ: मुख्य अतिथि प्रो. एच.सी. वर्मा और विश्वविद्यालय के अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा 'अचिंत्य 5.0' के साथ इसके भाषाई अनुवादों का भी विमोचन किया गया. कुलपति ने इस भगीरथ प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि मातृभाषा में विज्ञान का प्रसार समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रभावी माध्यम है. उन्होंने जोर दिया कि जब एक महिला विज्ञान के क्षेत्र में आती है, तो वह पूरे समाज का नज़रिया बदल देती है. संकायाध्यक्ष ने प्रो. वर्मा का स्वागत करते हुए उन्हें करोड़ों भारतीय विद्यार्थियों का सच्चा आदर्श और प्रेरणास्रोत बताया.