कमजोरी को नहीं बनाया बहाना, बने दूसरों के लिए रोशनी; हिंदी के प्रोफेसर ने बदल दी सैकड़ों विद्यार्थियों की जिंदगी
भोपाल के सरोजनी नायडू गर्ल्स कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. रोहित त्रिवेदी ने कॉलेज में प्रदेश की पहली इनेबलिंग यूनिट की शुरुआत की. विश्वास चतुर्वेदी कीरिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 10:39 PM IST
भोपाल: जिन आंखो ने खुद कभी दुनिया नहीं देखी थी, उन्हीं आंखो के पीछे छिपे सपनों और हौसलों ने भोपाल के सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली सैकड़ों दिव्यांग छात्राओं की जिंदगी रोशन कर दी. हम बात कर रहे हैं, राजधानी के सरोजनी नायडू गर्ल्स कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर डॉ. रोहित त्रिवेदी की. जो जन्मजात दूष्टिबाधित हैं, लेकिन दो दशक पहले दिव्यांग छात्राओं की मुश्किलों को समझा और इसे चुनौती की तरह लेते हुए, सरोजनी नायडू कॉलेज में प्रदेश की पहली इनेबलिंग यूनिट की शुरुआत कर दी है.
इनेबलिंग यूनिट के लिए मिल चुका राष्ट्रीय पुरस्कार
डॉ. तिवारी ने बताया कि सरोजनी नायडू गर्ल्स गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में दिव्यांग छात्राओं के लिए संचालित इनेबलिंग यूनिट की शुरुआत वर्ष 2004-05 के आसपास हुई. उस समय व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाली कॉमर्स की तीन छात्राओं के लिए कॉलेज में रैंप और रेलिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं. छात्राओं को गोद में उठाकर कक्षाओं तक लाना पड़ता था, आज वही परिसर रैंप, रेलिंग और आधुनिक तकनीक से लैस है. दो दशक की इस पहल ने सैकड़ों विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया है.
डॉ. त्रिवेदी के अनुसार तत्कालीन प्राचार्य डॉ. शशि राय के सहयोग से इस दिशा में पहल की गई. धीरे-धीरे कॉलेज ने सुविधाएं विकसित कीं और दिव्यांग छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा को आसान बनाने के प्रयास शुरू हुए. साल 2014 में इस पहल को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला.
आडियो, ब्रेल और तकनीक से पढ़ाई की नई राह
दरअसल कॉलेज में इनेबलिंग यूनिट में दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और चलने-फिरने में कठिनाई महसूस करने वाली छात्राओं की जरूरतों के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है. यहां किताबों को ऑडियो और डिजिटल प्रारूप में तैयार किया जाता है, ताकि छात्राएं मोबाइल और कंप्यूटर पर स्पीच सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ सकें. ब्रेल में पढ़ने-लिखने के अभ्यास के साथ गणित और ज्यामिति के लिए ज्योमेट्री किट, टेलर फ्रेम, डिजिटल ब्रेल डिस्प्ले, डेजी प्लेयर और एनवीडीए स्क्रीन रीडर जैसी सुविधाएं भी हैं. इसके साथ ही साउंडप्रूफ स्टूडियो में डेजी ऑडियो फार्मेट की सामग्री तैयार की जाती है. वहीं आरुषि इंडिया के साथ एमओयू के जरिए सहयोग और एआई आधारित तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है.
बैंक और एमएनसी कंपनियों तक पहुंचीं छात्राएं
डॉ. त्रिवेदी बताते हैं कि इनेबलिंग यूनिट से जुड़ी छात्राओं ने पढ़ाई पूरी कर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पाेरेट संस्थानों में अपनी जगह बनाई है. यहां से निकलकर छात्राएं बैंक अधिकारी, प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजर, हिंदी अधिकारी और क्लेरिकल पदों तक पहुंची हैं. वहीं इंडियन ऑयल और एक्सेंचर जैसे संस्थानों में भी छात्राओं ने काम किया है. एक छात्रा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में उच्च शिक्षा हासिल की.
डॉ. त्रिवेदी ने बताया कि इनेबलिंग यूनिट से अब तक सैकड़ों दिव्यांग विद्यार्थियों को लाभ मिला है. वहीं इस पहल ने युवा उत्सव, वाद-विवाद और संगीत प्रतियोगिताओं में भागीदारी ने छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है.
साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और आर्थिक सहयोग की जरूरत
प्रबंधन के अनुसार कालेज में आर्ट एंड क्राफ्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण और करियर मार्गदर्शन जैसी गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं. हालांकि सुनने में असमर्थ छात्राओं के लिए कक्षाओं में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की उपलब्धता अब भी बड़ी जरूरत है. उपकरणों, कौशल विकास और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग की जरूरत भी है. डॉ. त्रिवेदी के अनुसार यदि इस दिशा में सरकार मदद करे, तो हर जिले में इस तरह सरकारी कालेजों में इनेबलिंग यूनिट की शुरुआत की जा सकती है.