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कमजोरी को नहीं बनाया बहाना, बने दूसरों के लिए रोशनी; हिंदी के प्रोफेसर ने बदल दी सैकड़ों विद्यार्थियों की जिंदगी

प्रोफेसर डॉ. रोहित त्रिवेदी ( ETV Bharat )

भोपाल: जिन आंखो ने खुद कभी दुनिया नहीं देखी थी, उन्हीं आंखो के पीछे छिपे सपनों और हौसलों ने भोपाल के सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली सैकड़ों दिव्यांग छात्राओं की जिंदगी रोशन कर दी. हम बात कर रहे हैं, राजधानी के सरोजनी नायडू गर्ल्स कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर डॉ. रोहित त्रिवेदी की. जो जन्मजात दूष्टिबाधित हैं, लेकिन दो दशक पहले दिव्यांग छात्राओं की मुश्किलों को समझा और इसे चुनौती की तरह लेते हुए, सरोजनी नायडू कॉलेज में प्रदेश की पहली इनेबलिंग यूनिट की शुरुआत कर दी है.

इनेबलिंग यूनिट के लिए मिल चुका राष्ट्रीय पुरस्कार

डॉ. तिवारी ने बताया कि सरोजनी नायडू गर्ल्स गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में दिव्यांग छात्राओं के लिए संचालित इनेबलिंग यूनिट की शुरुआत वर्ष 2004-05 के आसपास हुई. उस समय व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाली कॉमर्स की तीन छात्राओं के लिए कॉलेज में रैंप और रेलिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं. छात्राओं को गोद में उठाकर कक्षाओं तक लाना पड़ता था, आज वही परिसर रैंप, रेलिंग और आधुनिक तकनीक से लैस है. दो दशक की इस पहल ने सैकड़ों विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया है. सरोजनी नायडू कॉलेज में प्रदेश की पहली इनेबलिंग यूनिट (ETV Bharat) डॉ. त्रिवेदी के अनुसार तत्कालीन प्राचार्य डॉ. शशि राय के सहयोग से इस दिशा में पहल की गई. धीरे-धीरे कॉलेज ने सुविधाएं विकसित कीं और दिव्यांग छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा को आसान बनाने के प्रयास शुरू हुए. साल 2014 में इस पहल को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला. आडियो, ब्रेल और तकनीक से पढ़ाई की नई राह दरअसल कॉलेज में इनेबलिंग यूनिट में दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और चलने-फिरने में कठिनाई महसूस करने वाली छात्राओं की जरूरतों के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है. यहां किताबों को ऑडियो और डिजिटल प्रारूप में तैयार किया जाता है, ताकि छात्राएं मोबाइल और कंप्यूटर पर स्पीच सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ सकें. ब्रेल में पढ़ने-लिखने के अभ्यास के साथ गणित और ज्यामिति के लिए ज्योमेट्री किट, टेलर फ्रेम, डिजिटल ब्रेल डिस्प्ले, डेजी प्लेयर और एनवीडीए स्क्रीन रीडर जैसी सुविधाएं भी हैं. इसके साथ ही साउंडप्रूफ स्टूडियो में डेजी ऑडियो फार्मेट की सामग्री तैयार की जाती है. वहीं आरुषि इंडिया के साथ एमओयू के जरिए सहयोग और एआई आधारित तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है. सरोजनी नायडू कॉलेज में प्रदेश की पहली इनेबलिंग यूनिट (ETV Bharat)