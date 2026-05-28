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राज्यपाल का एक्शन: प्रो. देवस्वरूप को दो विश्वविद्यालयों से हटाया, आदेश जारी

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने आदेश जारी कर प्रो. देवस्वरूप को बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के पदों से हटा दिया.

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राज्यपाल हरिभाऊ बागडे (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 5:21 PM IST

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जयपुर: नियुक्तियों में भारी अनियमितताओं, धांधलियों और चहेते अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के आरोप सही पाए जाने पर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रथम कुलगुरु तथा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रो. देवस्वरूप को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं. यह आदेश राज्य सरकार के परामर्श के बाद राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने जारी किए.

राजभवन से जारी प्रेसनोट के मुताबिक प्रो. देवस्वरूप के खिलाफ राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए वर्ष 2011-12 और चयन वर्ष 2013-14 की नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से चयन करने की शिकायत की गई थी. जयपुर निवासी डॉ. प्रेमलता सिंगारिया ने अनुसूचित जाति की महिला के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने शिक्षाविद् एवं कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. भगवती प्रसाद सारस्वत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की थी. समिति ने विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी.

पढ़ें: Rajasthan High Court order: हाइकोर्ट ने डॉ. देवस्वरूप की वाइस चांसलर के पद हुई नियुक्ति को किया रद्द

प्रेसनोट में बताया कि जांच रिपोर्ट में पाया गया कि प्रो. देवस्वरूप ने कुलपति रहते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों को दरकिनार कर चयन प्रक्रियाओं में मनमानी की. रिपोर्ट के अनुसार चयन संबंधित बैठकों और सिंडिकेट बैठकों के मिनिट्स प्रचलित प्रक्रिया से हटकर तैयार किए गए और कूटरचित, जाली तथा झूठे दस्तावेज बनाए गए. रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि योग्य अभ्यर्थी डॉ. प्रेमलता सिंगारिया को शैक्षणिक रिकॉर्ड और शोध कार्य में पात्र होने के बावजूद कम अंक दिए गए, जबकि चहेते अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में 50 में से 49 अंक तक प्रदान किए गए, वहीं डॉ. प्रेमलता को मात्र 10 अंक दिए गए.

जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया कि योग्य अभ्यर्थियों के शोध पत्रों के मूल्यांकन को नजरअंदाज कर साक्षात्कार में मनमाने तरीके से अत्यधिक अंक देकर चहेते उम्मीदवारों की नियुक्तियां की गईं. इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित नियमों और प्रावधानों का अनुपालन न करने के मामले में भी प्रो. देवस्वरूप को दोषी पाया गया.

अतिरिक्त कार्यभार के आदेश भी जारी: राज्यपाल ने इसके साथ अतिरिक्त कार्यभार संबंधी आदेश जारी करते हुए राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजुवास) जोबनेर के कुलगुरु प्रो. (डॉ.) त्रिभुवन शर्मा को बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है. वहीं हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. (डॉ.) एन. के. पांडेय को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है.

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