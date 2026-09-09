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कालाअंब की दवा फैक्ट्री पर बड़ा शिकंजा, उत्पादन पर रोक, संयुक्त निरीक्षण में फिर खुली गंभीर खामियों की पोल

शिमला: हिमाचल प्रदेश के कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में दवाओं के निर्माण को लेकर नियामक व्यवस्था ने अब सख्त रुख अपना लिया है. सिरमौर स्थित एक दवा कंपनी में निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों ने दवा निर्माण की गुणवत्ता और नियामकीय अनुपालन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

सबसे अहम बात यह है कि जिन कमियों को पहले भी दूर करने के निर्देश दिए गए थे, उनमें से कुछ का अनुपालन दोबारा किए गए संयुक्त सत्यापन में भी संतोषजनक नहीं पाया गया. इसके बाद हिमाचल प्रदेश ड्रग्स कंट्रोल प्रशासन (डीसीए) ने इकाई पर कड़ा शिकंजा कसते हुए उत्पादन पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं.

राज्य और केंद्र के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने इकाई का अनुपालन सत्यापन किया. इस दौरान पहले निरीक्षण में चिन्हित की गई कुछ गंभीर कमियां अब भी मौजूद मिलीं. यानी फर्म को सुधार के लिए दिए गए समय के बावजूद सभी आवश्यक सुधार जमीन पर पूरी तरह लागू नहीं हो पाए. फर्म की ओर से कमियां दूर करने के लिए और समय मांगा गया, लेकिन नियामक प्रशासन ने मरीजों की सुरक्षा से जुड़े मामले में किसी तरह की ढिलाई बरतने से इनकार कर दिया.

अनुपालन पूरा होने तक नहीं चलेगा उत्पादन