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एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: क्या बदलने वाली है छॉलीवुड सिनेमा की तस्वीर? पहली बार फिल्म के निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा ने खोले कई बड़े राज

मनोज वर्मा : पहले तो बिल्कुल नहीं लगती थीं. वर्ष 2019 में हमारी फिल्म 'महूं कुंवारा तैं कुंवारी' के समय हमने आंदोलन किया था. सरकार के हस्तक्षेप के बाद मल्टीप्लेक्स में छत्तीसगढ़ी फिल्मों को जगह मिलने लगी, लेकिन आज भी पर्याप्त शो नहीं मिलते.

मनोज वर्मा : सबसे ज्यादा दिक्कत मल्टीप्लेक्स में आती है. जितने शो मिलने चाहिए, उतने नहीं मिलते. दर्शक होने के बावजूद हिंदी फिल्मों का दबाव बहुत ज्यादा रहता है. मल्टीप्लेक्स की शेड्यूलिंग मुंबई से तय होती है, इसलिए स्थानीय फिल्मों को सीमित अवसर मिलते हैं.

मनोज वर्मा : सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी फिल्में अभी केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित हैं. दूसरे राज्यों में हमारी फिल्मों की नियमित रिलीज नहीं हो पाती. जब तक फिल्में राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचेंगी, तब तक कलाकारों को भी राष्ट्रीय पहचान मिलना मुश्किल रहेगा. दक्षिण भारतीय फिल्मों की तरह हमें भी अपने बाजार का विस्तार करना होगा.

मनोज वर्मा : छत्तीसगढ़ के दर्शकों में अपनी भाषा की फिल्मों के प्रति जबरदस्त उत्साह है. कुछ इलाकों में सिनेमाघरों की कमी जरूर है, लेकिन जहां थिएटर हैं वहां दर्शक छत्तीसगढ़ी फिल्मों को देखने पहुंचते हैं. मेरा मानना है कि प्रदेश के कई सिंगल स्क्रीन थिएटर आज भी छत्तीसगढ़ी फिल्मों के भरोसे ही चल रहे हैं.

मनोज वर्मा : वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना और उसके बाद फिल्म उद्योग ने नई शुरुआत की।.हालांकि इससे पहले 1965 और 1972 में भी छत्तीसगढ़ी फिल्में बनी थीं, लेकिन उसके बाद लंबा अंतराल रहा. वर्ष 2000 में सतीश जैन ने पहली रंगीन छत्तीसगढ़ी फिल्म 'मोर छैंया भुइयां' बनाई, जिसके बाद लगातार फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ. पहले जहां सालभर में एक-दो या अधिकतम चार-पांच फिल्में बनती थीं, वहीं आज हर साल करीब 40 से 50 फिल्में बन रही हैं. यह साफ संकेत है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग ने उल्लेखनीय विकास किया है.

निर्माता निर्देश मनोज वर्मा से ईटीवी भारत की खास बात (ETV Bharat Chhattisgarh)

इन सभी सवालों पर ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह ने छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के चर्चित निर्माता-निर्देशक मनोज वर्मा से विशेष बातचीत की.

रायपुर: छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग पिछले 26 वर्षों में लंबा सफर तय कर चुका है. कभी साल में एक-दो फिल्मों तक सीमित रहने वाला यह उद्योग आज 40 से 50 फिल्मों का निर्माण कर रहा है. हालांकि, बढ़ते निर्माण के बावजूद थिएटरों की कमी, मल्टीप्लेक्स में पर्याप्त स्क्रीन न मिलना, सीमित बाजार, बजट और सरकारी सुविधाओं जैसी चुनौतियां अब भी उद्योग के सामने हैं. आने वाले समय में क्या छॉलीवुड सिनेमा राष्ट्रीय पहचान बना पाएगा? क्या ओटीटी नए अवसर लेकर आएगा? बड़े बजट की फिल्में क्यों नहीं बन पा रहीं? और आखिर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए क्या सबसे जरूरी है?

सवाल : मल्टीप्लेक्स मालिकों की रुचि कम होने की वजह क्या है?

मनोज वर्मा : उन पर हिंदी फिल्मों का व्यावसायिक दबाव रहता है. बड़े बैनर एक साथ हजारों स्क्रीन की मांग करते हैं. ऐसे में क्षेत्रीय फिल्मों को सीमित जगह ही मिल पाती है.

सवाल : निर्माता-निर्देशकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

मनोज वर्मा : सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक है. हर फिल्म अपनी लागत नहीं निकाल पाती. इसकी प्रमुख वजह सिनेमाघरों की कमी है. प्रदेश के कई बड़े इलाके आज भी थिएटर विहीन हैं. वहां के लोग फिल्मों का इंतजार यूट्यूब पर करते हैं, जिससे निर्माता को नुकसान होता है.

सवाल : बावजूद इसके युवा निर्माता-निर्देशक लगातार फिल्में बना रहे हैं। इसकी वजह?

मनोज वर्मा : आज कई लोग प्रयोगधर्मी सिनेमा बना रहे हैं. हमने 'भूलन' बनाई, जबकि हमें पता था कि इसका व्यावसायिक लाभ सीमित रहेगा. लेकिन इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना था. इसी सोच के साथ नई पीढ़ी भी अलग विषयों पर काम कर रही है. उम्मीद है कि जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बड़ा बाजार बनेंगे.

सवाल : ओटीटी प्लेटफॉर्म से छत्तीसगढ़ी सिनेमा को कितना फायदा मिलेगा?

मनोज वर्मा : फायदा निश्चित रूप से होगा. जब बाहरी निर्माता यहां शूटिंग करेंगे तो स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को काम मिलेगा. 'जनावर' और 'जिला चिकित्सालय' जैसी वेब सीरीज में ऐसा देखने को मिला.ओटीटी के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी.

सवाल : क्या अब कलाकारों को काम के लिए मुंबई जाना जरूरी नहीं रहा?

मनोज वर्मा : बिल्कुल नहीं, आज तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण आप छत्तीसगढ़ में बैठकर भी ऐसी फिल्म बना सकते हैं जो पूरी दुनिया में रिलीज हो.

सवाल : सरकार से फिल्म उद्योग को क्या सहयोग मिल रहा है?

मनोज वर्मा : हाल ही में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम बना है और इसकी अध्यक्ष मोना सेन हैं. इसके बाद नीतिगत स्तर पर काम तेज हुआ है. उम्मीद है कि जल्द कई नई सुविधाएं लागू होंगी.

सवाल : पहले क्या स्थिति थी?

मनोज वर्मा : पहले हमें कोई खास सुविधा नहीं मिलती थी. हर शूटिंग के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी पड़ती थी. सबसे बड़ी बात यह कि सब्सिडी की व्यवस्था भी लागू नहीं हो पाई थी. अब इस दिशा में प्रक्रिया चल रही है.

सवाल : क्या फिल्म उद्योग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम प्रभावी है?

मनोज वर्मा : पहले सीमित स्तर पर था, लेकिन अब देशभर के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है. इससे किसी भी राज्य में शूटिंग की अनुमति एक ही प्लेटफॉर्म से मिल सकेगी.

सवाल : फिल्मों की संख्या बढ़ी है. क्या इसकी वजह बेहतर स्क्रिप्ट हैं?

मनोज वर्मा : मुझे नहीं लगता कि केवल स्क्रिप्ट में बदलाव हुआ है. राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद लोगों ने गंभीर विषयों पर फिल्में बनाना शुरू किया है. कई निर्माता ऐसे विषय चुन रहे हैं जिनसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल सके.

सवाल : क्या निर्माता निवेश का पैसा निकाल पाते हैं?

मनोज वर्मा : फिल्म निर्माण एक तरह का जोखिम भरा कारोबार है. इसमें लाभ की कोई गारंटी नहीं होती. इसलिए इसे निश्चित मुनाफे वाला व्यवसाय नहीं कहा जा सकता.

सवाल : क्या यही वजह है कि बड़े बजट की फिल्में नहीं बनतीं?

मनोज वर्मा : बिल्कुल, हमारे लिए डेढ़ करोड़ रुपये का बजट भी बड़ा माना जाता है. जब निवेश की वापसी तय नहीं हो तो कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहता.

सवाल : कम बजट में किस तरह की फिल्में बन रही हैं?

मनोज वर्मा : बड़े बजट में विज्ञान या भारी ग्राफिक्स वाली फिल्में बनती हैं, जो हमारे लिए फिलहाल संभव नहीं है. लेकिन पारिवारिक और सामाजिक विषयों पर हमारी मजबूत पकड़ है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है.

सवाल : उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है?

मनोज वर्मा : सबसे पहले प्रदेश में अधिक से अधिक सिनेमाघर बनने चाहिए, जो स्क्रीन पहले से हैं, उनमें छत्तीसगढ़ी फिल्मों को पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए. साथ ही निर्माताओं को समय पर सब्सिडी और आर्थिक सहयोग भी मिलना चाहिए.

सवाल : राष्ट्रीय पहचान के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है?

मनोज वर्मा : आज बड़ी संख्या में युवा फिल्म निर्माण की पढ़ाई कर रहे हैं और वापस आकर यहां काम भी कर रहे हैं. प्रशिक्षित युवाओं के आने से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी सिनेमा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाएगा.

सवाल : आने वाले समय में कौन-कौन से नए प्रोजेक्ट दर्शकों को देखने मिलेंगे?

मनोज वर्मा : कई फिल्में निर्माणाधीन हैं. 'भूलन-2' की योजना पर काम चल रहा है. इसके अलावा 'टिप टॉप छैला अंगूठा छाप-2' भी अक्टूबर में रिलीज करने की तैयारी है.

सवाल : छत्तीसगढ़ी सिनेमा अभी तक उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पाया, जहां पहुंचना चाहिए था?

मनोज वर्मा : मेरी नजर में सबसे बड़ी कमी प्रशिक्षण की है. फिल्म सिटी से ज्यादा जरूरत एक बड़े फिल्म संस्थान की है, जहां युवा फिल्म निर्माण की पढ़ाई कर सकें. प्रशिक्षित लोग ही उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे.

सवाल : दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे?

मनोज वर्मा : दर्शकों का प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. मैं उनसे अपील करूंगा कि वे सिर्फ व्यावसायिक फिल्मों तक सीमित न रहें, बल्कि नए विषयों और प्रयोगधर्मी फिल्मों को भी उतना ही समर्थन दें, तभी छत्तीसगढ़ी सिनेमा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान बना सकेगा.

सवाल : ईटीवी भारत के माध्यम से निर्माता-निर्देशकों और नए कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

मनोज वर्मा : जो भी निर्माता इस क्षेत्र में आएं, पूरी समझ और तैयारी के साथ आएं. वहीं नए कलाकारों और तकनीशियनों से मेरी अपील है कि पहले सीखें, प्रशिक्षण लें और उसके बाद उद्योग में कदम रखें. इससे सफलता जल्दी मिलेगी.

बहरहाल मनोज वर्मा का मानना है कि दर्शकों का सहयोग और बेहतर बुनियादी ढांचा मिलने पर छत्तीसगढ़ी सिनेमा राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना सकता है.