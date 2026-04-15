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हरियाणा की मंडियों में सर्वर फेल होने पर नहीं रुकेगी खरीद, फटाफट जारी होगा मैनुअल टोकन

हरियाणा की मंडियों में सर्वर फेल होने पर अब खरीद नहीं रुकेगी. सरकार ने मैनुअल टोकन के आदेश जारी किए हैं.

Procurement will not stop in Haryana mandis due to server failure orders for manual tokens
हरियाणा की मंडियों में सर्वर फेल होने पर नहीं रुकेगी खरीद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 15, 2026 at 7:25 PM IST

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चरखी दादरी : हरियाणा की अनाज मंडियों में बढ़ती भीड़ और तकनीकी बाधाओं को देखते हुए प्रशासन अब पूरी तरह प्रो-एक्टिव मोड में आ गया है. सर्वर डाउन होने की स्थिति में किसानों को गेट पास और टोकन के लिए घंटों इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए हरियाणा सरकार ने अहम फैसला लिया है. प्रधान सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों और मंडी अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जैसे ही सर्वर ठप हो, तुरंत मैनुअल टोकन जारी किए जाएं, ताकि खरीद प्रक्रिया बाधित न हो.

मैनुअल टोकन जारी करने के आदेश : अनाज मंडियों में इन दिनों सरसों और गेहूं की आवक चरम पर है. बड़ी मात्रा में फसल आने से कई स्थानों पर ढेर लग गए हैं. ऐसे में सर्वर की तकनीकी दिक्कतें किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही थीं. नए निर्देशों के बाद अब मैनुअल व्यवस्था से टोकन जारी कर खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार, सभी मंडियों में बायोमेट्रिक मशीनें पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे सत्यापन की प्रक्रिया में समय की बचत होगी. यदि ऑनलाइन सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी आती है, तो बिना देरी किए हाथ से टोकन काटकर किसानों की एंट्री सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उनकी फसल की तुलाई समय पर हो सके.

हरियाणा की मंडियों में सर्वर फेल होने पर नहीं रुकेगी खरीद (Etv Bharat)

लापरवाही ना बरती जाएं : वहीं लिफ्टिंग की धीमी गति को लेकर भी चिंता जताई जा रही है. मंडियों में फसल का उठान समय पर नहीं होने से खराब मौसम में नुकसान का खतरा बढ़ गया है. मार्केट कमेटी सचिव विजय कुमार ने बताया कि खरीद एजेंसियों के पास फिलहाल दादरी जिले में 112 गाड़ियां उपलब्ध हैं. एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि लिफ्टिंग में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए और लगातार अनाज का उठान सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही मंडियों में बायोमैट्रिक मशीनें भी स्थापित की गई हैं, जिससे किसानों का पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया तेज होगी. उन्होंने दावा किया कि इससे समय की बचत होगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी.

Procurement will not stop in Haryana mandis due to server failure orders for manual tokens
बोरियों में पैक होता गेहूं (Etv Bharat)
Procurement will not stop in Haryana mandis due to server failure orders for manual tokens
अनाज मंडी में रखा गेहूं (Etv Bharat)
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नई अनाज मंडी चरखी दादरी (Etv Bharat)
Procurement will not stop in Haryana mandis due to server failure orders for manual tokens
अनाज मंडी में पड़ा गेहूं (Etv Bharat)
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फटाफट जारी होगा मैनुअल टोकन (Etv Bharat)
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अनाज मंडी में गेहूं (Etv Bharat)

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