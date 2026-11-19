हिमाचल में नेचुरल फार्मिंग से उगाए गए मक्के की खरीद शुरू, पहले दिन इस जिले में खरीदा गया 108 क्विंटल
किसान सलाहकार समिति का कहना है कि, नेचुरल फार्मिंग अपनाकर प्रदेश के किसान अपनी आर्थिकी कर रहे मजबूत.
By PTI
Published : November 19, 2026 at 7:42 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 7:48 AM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में नेचुरल खेती से उगाए गए मक्के की खरीद शुरू हो गई है और पहले दिन 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 108 क्विंटल मक्का खरीदा गया, एक सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को यहां बताया. उन्होंने कहा कि नेचुरल खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 'राजीव गांधी नेचुरल खेती योजना' के तहत मंगलवार को मक्के की खरीद शुरू हुई.
हिमाचल में मक्के की सरकारी खरीद
नेचुरल खेती से उगाए गए मक्के की खरीद को आसान बनाने के लिए, नादौन और हमीरपुर में सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदामों में खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जो कृषि विभाग के ATMA (एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी) प्रोजेक्ट के ज़रिए चल रहे हैं. हमीरपुर में ATMA प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश धीमान ने बताया कि पहले दिन (मंगलवार) नादौन में नादौन और सुजानपुर ब्लॉक के कुल 115 किसानों से 108.20 क्विंटल मक्का खरीदा गया.
कहां मक्के की कितनी खरीद?
इसमें नादौन ब्लॉक के 65 किसानों से 93.90 क्विंटल और सुजानपुर ब्लॉक के 50 किसानों से 14.30 क्विंटल मक्का शामिल है, जिसे राज्य सरकार द्वारा घोषित 50 रुपये प्रति किलोग्राम के सपोर्ट प्राइस पर खरीदा गया. बुधवार, 18 नवंबर को हमीरपुर के पास पक्का भरो में सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के वेयरहाउस में भी मक्का खरीदा जाएगा.
नेचुरल फार्मिंग से अधिक कमाई
इस बीच, नादौन में किसान सलाहकार समिति के चेयरमैन कैप्टन सुनील दत्त शर्मा ने कहा कि, पहले किसानों को उनके मक्के के लिए सिर्फ 20 से 25 रुपये मिलते थे, लेकिन राज्य सरकार की एक बड़ी योजना की वजह से अब वे दोगुने से भी ज़्यादा कमा रहे हैं. उन्होंने सभी किसानों से नेचुरल फार्मिंग अपनाने और इस योजना का फ़ायदा उठाने की भी अपील की.
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