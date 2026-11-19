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हिमाचल में नेचुरल फार्मिंग से उगाए गए मक्के की खरीद शुरू, पहले दिन इस जिले में खरीदा गया 108 क्विंटल

मक्के की खरीद शुरू ( FILE, ETV Bharat )

By PTI 2 Min Read

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में नेचुरल खेती से उगाए गए मक्के की खरीद शुरू हो गई है और पहले दिन 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 108 क्विंटल मक्का खरीदा गया, एक सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को यहां बताया. उन्होंने कहा कि नेचुरल खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 'राजीव गांधी नेचुरल खेती योजना' के तहत मंगलवार को मक्के की खरीद शुरू हुई.

हिमाचल में मक्के की सरकारी खरीद