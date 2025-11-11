ETV Bharat / state

हिमाचल में प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की खरीद शुरू, 1433 किसानों के खाते में जाएगा इतने करोड़

1443 किसानों से शुरू होगी खरीद ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल सरकार ने दूध सहित प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार होने वाली मक्की, गेहूं, जौ और हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है. इसके बाद चालू वित्त वर्ष में मक्की व गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी भी की गई है. इसी का नतीजा है है प्रदेश में इस बार मानसून सीजन में हुई भारी बारिश से खरीफ सीजन में मक्की का कम उत्पादन होने पर भी प्राकृतिक खेती से जुड़े 1443 किसानों की एक करोड़ के करीब की कमाई होगी. कृषि विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार 2371 क्विंटल मक्की खरीदने का लक्ष्य तय किया है. प्रदेश के चार जिलों में 10 नवंबर से मक्की की खरीद भी शुरू हो गई है. इस बार मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 से बढ़ाकर 40 रूपये प्रति किलो किया गया है, जिससे खेती-किसानी को नया सहारा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. 28 केंद्रों में मक्की की खरीद होगी (ETV Bharat) इस बार 1618 क्विंटल की कम खरीद प्रदेश में मानसून सीजन में भारी बारिश से खरीफ सीजन में की जाने वाली फसलें बर्बाद हो गई हैं. लगातार बारिश रहने से मक्की की फसल को भी काफी अधिक नुकसान हुआ है. इसको देखते हुए कृषि विभाग ने इस बार खरीफ सीजन में प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार 2371 क्विंटल मक्की की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. प्रदेश में इस बार प्राकृतिक खेती से जुड़े 1443 किसानों से ये मक्की 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी. पिछली साल खरीफ सीजन में विभाग ने प्राकृतिक खेती से जुड़े 1509 किसानों से 3989 क्विंटल मक्की की खरीद की थी. ऐसे में पिछली बार के मुकाबले अबकी बार 1618 क्विंटल कम मक्की खरीदी जाएगी. मक्की की खरीद शुरू (ETV Bharat) 2371 क्विंटल मक्की की होगी खरीद प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, मोहिंदर सिंह भवानी का कहना है कि 'मानसून सीजन में भारी बारिश से मक्की की फसल को नुकसान हुआ है. ऐसे में इस बार प्रदेश के 10 जिलों में 2371 क्विंटल मक्की की खरीद की जाएगी. इन जिलों में खोले गए 28 कलेक्शन सेंटरों के माध्यम से 1443 किसानों से मक्की खरीदी जाएगी. चार जिलों में 10 नवंबर से मक्की की खरीद शुरू की जा चुकी है.'