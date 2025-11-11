ETV Bharat / state

हिमाचल में प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की खरीद शुरू, 1433 किसानों के खाते में जाएगा इतने करोड़

प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार 2371 क्विंटल मक्की की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसकी खरीद शुरू हो चुकी है.

1443 किसानों से शुरू होगी खरीद
1443 किसानों से शुरू होगी खरीद
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 9:36 AM IST

Updated : November 11, 2025 at 10:22 AM IST

शिमला: हिमाचल सरकार ने दूध सहित प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार होने वाली मक्की, गेहूं, जौ और हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है. इसके बाद चालू वित्त वर्ष में मक्की व गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी भी की गई है. इसी का नतीजा है है प्रदेश में इस बार मानसून सीजन में हुई भारी बारिश से खरीफ सीजन में मक्की का कम उत्पादन होने पर भी प्राकृतिक खेती से जुड़े 1443 किसानों की एक करोड़ के करीब की कमाई होगी.

कृषि विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार 2371 क्विंटल मक्की खरीदने का लक्ष्य तय किया है. प्रदेश के चार जिलों में 10 नवंबर से मक्की की खरीद भी शुरू हो गई है. इस बार मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 से बढ़ाकर 40 रूपये प्रति किलो किया गया है, जिससे खेती-किसानी को नया सहारा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

28 केंद्रों में मक्की की खरीद होगी
28 केंद्रों में मक्की की खरीद होगी

इस बार 1618 क्विंटल की कम खरीद

प्रदेश में मानसून सीजन में भारी बारिश से खरीफ सीजन में की जाने वाली फसलें बर्बाद हो गई हैं. लगातार बारिश रहने से मक्की की फसल को भी काफी अधिक नुकसान हुआ है. इसको देखते हुए कृषि विभाग ने इस बार खरीफ सीजन में प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार 2371 क्विंटल मक्की की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. प्रदेश में इस बार प्राकृतिक खेती से जुड़े 1443 किसानों से ये मक्की 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी. पिछली साल खरीफ सीजन में विभाग ने प्राकृतिक खेती से जुड़े 1509 किसानों से 3989 क्विंटल मक्की की खरीद की थी. ऐसे में पिछली बार के मुकाबले अबकी बार 1618 क्विंटल कम मक्की खरीदी जाएगी.

मक्की की खरीद शुरू
मक्की की खरीद शुरू

2371 क्विंटल मक्की की होगी खरीद

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, मोहिंदर सिंह भवानी का कहना है कि 'मानसून सीजन में भारी बारिश से मक्की की फसल को नुकसान हुआ है. ऐसे में इस बार प्रदेश के 10 जिलों में 2371 क्विंटल मक्की की खरीद की जाएगी. इन जिलों में खोले गए 28 कलेक्शन सेंटरों के माध्यम से 1443 किसानों से मक्की खरीदी जाएगी. चार जिलों में 10 नवंबर से मक्की की खरीद शुरू की जा चुकी है.'

सिरमौर में सबसे अधिक होगी मक्की की खरीद

हिमाचल में प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की फसल की खरीद शुरू हो गई है. प्रदेश के 10 जिलों के तहत 28 केंद्रों में मक्की की खरीद होगी. कृषि विभाग ने इन सभी जिलों में मक्की की खरीद का लक्ष्य तय किया है, जिसमें बिलासपुर जिला में 101.5 क्विंटल मक्की खरीदी जाएगी. इसी तरह से चंबा जिला में 411 क्विंटल, हमीरपुर जिला में 50.8 क्विंटल, कांगड़ा जिला 206.7 क्विंटल, कुल्लू जिला 45.5 क्विंटल, मंडी जिला 391.75 क्विंटल, सिरमौर जिला 680 क्विंटल, सोलन जिला 33.5 क्विंटल और ऊना जिला में 255 क्विंटल मक्की खरीदी जाएगी.

2371 क्विंटल मक्की खरीदने का लक्ष्य
2371 क्विंटल मक्की खरीदने का लक्ष्य

1443 किसानों की जेब में जाएंगे इतने लाख

प्रदेश के 10 जिलों में कुल 2371.72 क्विंटल मक्की खरीद की जाएगी. प्रदेश में इस बार कुल 1443 किसानों से ये मक्की की फसल खरीदी जाएगी. ऐसे में इन किसानों की जेब में 1 करोड़ के करीब राशि जाएगी. कृषि विभाग ने बिलासपुर जिला में 93 किसानों से मक्की खरीदेगा. इसी तरह से चंबा जिला में 102, हमीरपुर 76, कांगड़ा 118, कुल्लू 37, मंडी 301, सिरमौर जिला 449, सोलन 26 और ऊना जिला में 54 किसानों से मक्की खरीदी जाएगी.

इन चार जिलों में खरीद शुरू

हिमाचल में इस बार भी 10 जिलों में प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार मक्की की फसल खरीदी जाएगी. इसमें बिलासपुर, चंबा, सिरमौर और सोलन जिला में 10 नवंबर से मक्की की खरीद शुरू हो चुकी है. इसी तरह से ऊना जिला में 12 नवंबर, कांगड़ा में 15 नवंबर, हमीरपुर में 17 नवंबर, शिमला में 18 नवंबर, मंडी जिला में पहले चरण में नवंबर के दूसरे सप्ताह और दूसरे चरण में दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में सराज, करसोग, चुराग, निहरी, बालीचौकी और गोहर में दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मक्की की खरीद होगी. वहीं कुल्लू जिला में भी दिसंबर के पहले सप्ताह में मक्की की खरीद शुरू होगी.

40 रुपये तय किया गया समर्थन मूल्य
40 रुपये तय किया गया समर्थन मूल्य

पिछले साल 1.19 करोड़ की कमाई

प्रदेश में पिछली बार खरीफ सीजन में दस जिलों में 27 कलेक्शन सेंटरों के माध्यम से 3989 क्विंटल मक्की की खरीद की गई थी, जिसमें बिलासपुर जिला में 76, चंबा 135, हमीरपुर 105, कांगड़ा 336, कुल्लू 42, मंडी 328, शिमला 33, सिरमौर 120, सोलन 319 और ऊना 15 किसानों से मक्की खरीदी गई थी. ऐसे में प्रदेश के इन 10 जिलों में प्राकृतिक खेती से जुड़े 1509 किसानों से मक्की खरीदने पर कृषि विभाग ने 1 करोड़ 19 लाख 69 हजार 307 की राशि जारी की थी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में 16171.79 मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद, किसानों के बैंक खातों में आए 30.74 करोड़ रुपए

