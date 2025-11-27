ETV Bharat / state

सूरजपुर में 22 धान खरीदी केंद्रों में अब तक बोहनी भी नहीं हुई, जानिए कारण

सूरजपुर में 54 समितियों के जरिए धान खरीदी की जा रही है. जिनमें से अब तक 32 में ही किसान धान बेच पा रहे हैं.

PADDY PROCUREMENT
सूरजपुर धान खरीदी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 27, 2025 at 12:26 PM IST

सूरजपुर: पूरे छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है. सूरजपुर में भी धान खरीदी चल रही है. नवंबर के आखिरी हफ्ते से धान खरीदी में कुछ तेजी आ रही है.

सूरजपुर में 54 समितियों के जरिए धान खरीदी

सूरजपुर जिले में 54 समितियों के जरिए धान खरीदी हो रही है. जिनमें से 32 केंद्रों में धान खरीदी चल रही है लेकिन 22 केंद्रों में अब तक धान खरीदी शुरू भी नहीं हो सकी है.

Surajpur paddy procurement
सूरजपुर धान खरीदी

सूरजपुर जिला खाद्य अधिकारी संदीप भगत ने बताया कि जिले में 54 समितियों के 63 हजार 819 पंजीकृत किसानों से 42 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है. 32 धान खरीदी केंद्रों में अब तक 1223 किसानों ने 65 हजार 400 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है. ठंड बढ़ने के कारण कई खरीदी केंद्रों में शाम 6 बजे तक धान की खरीदी जारी है.

सूरजपुर में धान खरीदी

100 बोरी धान बेचा हूं. कोई दिक्कत नहीं हो रही है -किसान

45 से 50 क्विंटल धान बेचना था, उसी के लिए टोकन कटवाने आए थे. कोई दिक्कत नहीं हो रही है. हमारे क्षेत्र में धान कटाई देरी से होती है. अगले हफ्ते बेचेंगे -किसान

22 केंद्रों में धान खरीदी क्यों शुरू नहीं हुई

जिला खाद्य अधिकारी संदीप भगत ने बताया कि जिले में लेट वैरायटी का धान उत्पादन होता है. कई जगहों पर कटाई मिंजाई जारी है. दिसंबर से बचे 22 केंद्रों में भी धान खरीदी शुरू हो जाएगी.

अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई

सूरजपुर जिले में चांदनी, बिहारपुर, नवाटोला क्षेत्र मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला इलाका है. इन्हीं क्षेत्रों से बाहरी धान की आवक ज्यादा होती है. इसको लेकर पोस्ट बढ़ाने के साथ ही फॉरेस्ट विभाग के सहयोग से अलग चेक पोस्ट बनाने का दावा भी प्रशासन कर रहा है. खाद्य अधिकारी ने बताया कि अवैध धान संग्रहण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई की जा रही है. अवैध धान परिवहन में अब तक 31 प्रकरणों में 2520 क्विंटल धान जब्ती की कार्रवाई की गई है.

खाद्य अधिकारी ने ये भी बताया कि धान खरीदी के लिए पंजीयन में हो रही तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए एग्रीस्टैक अनिवार्य कर दिया गया है. कई जगह दिक्कत हो रही है. सुधार की कार्रवाई जारी है. किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं आएगी.

एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन 30 नवंबर तक

एग्रीस्टैक पोर्टल में किसानों के पंजीयन की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. पंजीयन, पंजीकृत फसल या रकबे में संशोधन की कार्रवाई के लिए सभी समितियों में लॉगिन की सुविधा है. अब जिले के किसानों का कैरीफारवर्ड, नवीन पंजीयन, पंजीकृत फसल, रकबे का पंजीयन 30 नवंबर तक किया जाएगा. इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है. एग्रीस्टेक हेल्पडेस्क 1800-233-1030 या खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 पर संपर्क कर सकते हैं.

PADDY PROCUREMENT CENTERS SURAJPUR
सूरजपुर धान खरीदी केंद्र
छत्तीसगढ़ धान खरीदी
CHHATTISGARH PADDY PURCHASE
