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महावीर जयंती : शोभायात्रा से दिया अहिंसा का संदेश, युद्धरत ईरान-अमेरिका से संयम की गुजारिश

प्रदेश भर में सोमवार को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव श्रद्धा और उल्लास से मनाया.

A grand vehicle rally was held in Bundi.
बूंदी में भव्य वाहन रैली निकाली (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 30, 2026 at 1:19 PM IST

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झालावाड़ /बूंदी/कुचामन सिटी: जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव सोमवार को प्रदेशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. महावीर जयंती पर झालावाड़, बूंदी और कुचामन-डीडवाना समेत विभिन्न जिलों में शोभायात्राएं निकाली गई, जिसके जरिए भगवान महावीर का अहिंसा का संदेश फैलाया गया. जैन धर्म ने युद्ध से जूझ रहे ईरान एवं अमेरिका से संयम बरतने की अपील की तो भगवान महावीर का जियो और जीने दो का संदेश भी आमजन तक पहुंचाया.

झालावाड़ में श्रद्धालु सुबह से जैन मंदिर पहुंचने लगे. भगवान महावीर का जलाभिषेक किया. जैन मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया गया. शहर के प्रमुख चौराहों से शोभायात्रा निकाली गई. इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल हुए. भगवान महावीर की झांकियां, भजन-कीर्तन और धार्मिक संदेशों के साथ समाज के लोग शामिल हुए. शोभायात्रा के दौरान महावीर स्वामी के संदेश अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह को जन-जन तक पहुंचाया. वक्ताओं ने भगवान महावीर के जीवन और उनके उपदेशों पर प्रकाश डाला.

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पर्यावरण संरक्षण और जीव दया का संदेश: झालावाड़ में शोभायात्रा में शामिल रश्मि ने बताया, 5 दिन से जैन धर्म के अनुयायी भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव मना रहे हैं. इसमें मंदिर में बधाई गीत गाए. भगवान का अभिषेक किया. सोमवार को आज शहर में शोभायात्रा निकाली. महावीर स्वामी का अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया. अमेरिका व ईरान जैसे देशों को शांति बनाए रखनी चाहिए.निलेश जैन ने कहा कि ईरान व अमेरिका को अपने मुद्दों को शांति से सुलझाने चाहिए. शोभायात्रा के बाद सामूहिक भोज किया गया. समाजजनों ने पर्यावरण संरक्षण और जीव दया के प्रति भी जागरूक किया. सुबह से मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक और प्रवचन भी हुए.

Mahavir Jayanti Celebrated in Bundi
बूंदी में मनाई महावीर जयंती (ETV Bharat Bundi)

भगवान महावीर के जयघोषों से गूंजायमान बूंदी: बूंदी में महावीर जयंती पर सकल जैन समाज ने प्रभात फेरी एवं अहिंसा वाहन रैली निकाली. प्रभात फेरी से कार्यक्रम शुरू हुए. समाजजन हाथों में धर्मध्वज और भगवान महावीर के जयघोष करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे. अहिंसा परमो धर्मः और महावीर स्वामी की जय के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा. प्रभात फेरी चौगान गेट स्थित दिगंबर जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई. यहां सामूहिक रूप से भगवान के दर्शन किए. मंदिर परिसर में सकल जैन समाज अध्यक्ष महावीर धनोपया ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इसके बाद समाज के पदाधिकारियों ने भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मंगलाचरण किया. इसके बाद भव्य अहिंसा वाहन रैली निकाली. रैली ने पूरे शहर का ध्यान खींचा. रैली को सरावगी समाज के पूर्व अध्यक्ष कैलाशचंद पाटनी ने हरी झंडी दिखाई. रैली चौगान गेट से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः चौगान जैन मंदिर पहुंची. मार्ग में जगह-जगह समाजजनों एवं नागरिकों ने पुष्प वर्षा की. रैली में महिलाएं, पुरुष और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए.

मुनि प्रज्ञान सागर महाराज संघ के सान्निध्य में मुख्य प्रवचन हुए. मुनि ने भगवान महावीर के जीवन दर्शन, उनके तप, त्याग और अहिंसा के सिद्धांतों का जिक्र किया. सरावगी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील बाकलीवाल, मंत्री योगेंद्र जैन, सकल जैन समाज संरक्षक ओमप्रकाश बड़जात्या, संजय श्रीमाल, मंत्री आदित्य भंडारी, महिला मंडल अध्यक्ष चंद्रेश छाबड़ा आदि मौजूद थे.

Community members participating in the procession in Jhalawar.
झालावाड़ में शोभायात्रा में शामिल समाजजन (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें:महावीर जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा, पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत - Mahavir Jayanti 2024

कुचामन सिटी में शोभायात्रा पर बरसाए फूल: उधर, डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में जैन समाज ने महावीर जयंती हर्षोल्लास से मनाई. कुचामन सिटी में पुरानी धान मण्डी स्थित अजमेरी जैन मन्दिर से सोमवार सुबह शोभायात्रा निकाली गई, जो मुख्य रास्तों से गुजरी. जैन धर्मावलंबियों ने शांति और अहिंसा का संदेश दिया. करीब तीन घंटे पूजा के बाद शोभायात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. कुचामन के सुभाष पहाड़िया ने बताया कि प्रभात फेरी, अनुष्ठान और शोभायात्रा निकाली. शोभायात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया. श्रद्धालु मंदिर के बेवाण को कंधों पर लेकर चंवर ढोलाते चले. भगवान महावीर स्वामी के जयकारे लगाए. पुरुष सफेद और महिलाएं लाल-पीली चुनरी में थे. महिलाओं ने भजनों पर नृत्य किया. जैन समाज के प्रतिष्ठान बंद रखे गए. शोभायात्रा के बाद सामूहिक प्रसादी हुई. शोभायात्रा में स्कूली छात्र-छात्राओं ने योग, आत्म सुरक्षा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी.

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