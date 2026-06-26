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दिल्ली में मोहर्रम के मौके पर कड़ी सुरक्षा के बीच निकाले गए जुलूस, सुरक्षा के दिखे व्यापक इंतजाम

इस दौरान दिल्ली में करीब 400 से अधिक जगह पर ताजिये निकाले गए. वहीं पुलिस अधिकारी लगातार पूरे रूट की निगरानी करते रहे. पढ़ें खबर..

दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच निकले जुलूस
दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच निकले जुलूस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 26, 2026 at 10:30 PM IST

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नई दिल्ली: मोहर्रम के अवसर पर शुक्रवार को दिल्ली के सभी जिले में ताजिया जुलूस निकाले गए. लूसों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. दिल्ली में 400 से अधिक जगह पर ताजिये निकाले गए. वहीं शाहदरा जिले के विभिन्न इलाकों से कुल 33 ताजिए निकाले गए, जिनके लिए पहले से निर्धारित मार्ग तय किए गए थे. संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसके साथ पूरे रूट पर सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी गई.

शाहदरा के डीसीपी आरपी मीना ने बताया कि मोहर्रम से पहले अमन कमेटी के सदस्यों, स्थानीय प्रतिनिधियों और आयोजकों के साथ बैठकें आयोजित की गई थीं. इन बैठकों में जुलूस के मार्ग, समय, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई थी, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था न हो.

मोहर्रम के मौके पर सुरक्षा दिखी चाक चौबंद (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि प्रत्येक ताजिया जुलूस के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. पुलिस अधिकारी लगातार पूरे रूट की निगरानी करते रहे और यह सुनिश्चित किया गया कि जुलूस बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुंचे. शाहदरा जिले में कुल पांच कर्बला स्थल हैं, जहां विभिन्न क्षेत्रों से निकले ताजिए पहुंचे. गांधी नगर और कृष्णा नगर सहित अन्य इलाकों से भी ताजिए अपने तय मार्गों पर शांतिपूर्वक आगे बढ़े. पूरे जिले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की और किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए थे. दिल्ली पुलिस ने आम नागरिकों और जुलूस में शामिल लोगों से शांति, आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की. जिले में कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी रही.

दिखी गंगा-जमुनी तहजीब: वहीं दक्षिणी दिल्ली में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शरबत जुलूस में जा रहे लोगों को शरबत बांटा. इनमें से एक सुशांत शर्मा ने कहा कि इमाम हुसैन किसी एक धर्म या समुदाय के नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मिसाल हैं. उनकी कुर्बानी हर इंसान को सच और इंसाफ़ के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है. वहीं अब्दुल हमीद नामक व्यक्ति ने कहा कि मुहर्रम हमें इंसाफ, सब्र और इंसानियत का पैगाम देता है. हमारा आपसी भाईचारा ही देश की सबसे बड़ी ताकत है.

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