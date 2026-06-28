ETV Bharat / state

दिल्ली में ओ-जोन को लेकर निकला सड़कों पर मशाल जुलूस, बड़ी संख्या में लोगों ने की ये अपील

O-Zone क्षेत्र में शामिल किए जाने पर 52 कॉलोनी के लोगों ने किया प्रदर्शन ( ETV Bharat )