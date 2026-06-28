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दिल्ली में ओ-जोन को लेकर निकला सड़कों पर मशाल जुलूस, बड़ी संख्या में लोगों ने की ये अपील

बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के 52 कॉलोनी पर ओ-जोन का बोर्ड लगने पर हरी नगर, मीठापुर और जैतपुर के लोग रह रहे डर के साए में.

O-Zone क्षेत्र में शामिल किए जाने पर 52 कॉलोनी के लोगों ने किया प्रदर्शन
O-Zone क्षेत्र में शामिल किए जाने पर 52 कॉलोनी के लोगों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 28, 2026 at 9:13 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में रविवार शाम 52 कॉलोनी के लोगों द्वारा मशाल जुलूस निकालकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया. यह प्रदर्शन आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सरजीत चौकन के नेतृत्व में हरीनगर इलाके के चौकन वाटिका से लेकर मीठापुर चौक तक किया गया. इन लोगों का मानना है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा गलत तरीके से इनके इलाके को ओ-जोन के अंदर ला दिया गया.

प्रदर्शन में शामिल आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सरजीत चौकन ने बताया कि हम लोगों को गलत तरीके से ओ-जोन में डाला गया है, जिसकी वजह से 7 लाख आबादी वाले इस क्षेत्र में लोग भय के साए में जी रहे हैं. उन्हें डर है कि कहीं उनके मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई ना कर दी जाए. हम लोगों के इलाके का फिर से सर्वे किया जाए ,क्योंकि हम लोग यमुना से चार से पांच किलोमीटर दूर हैं. अगर दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से हम लोगों को ओ-जोन से एफ-जोन में लाया गया तो हम लोग मथुरा रोड को जाम करेंगे.

दिल्ली में ओ-जोन के खिलाफ निकला सड़कों पर मसाल जुलूस (ETV Bharat)

प्राधिकरण की गलती का खामियाजा: प्रदर्शन में शामिल मोहित ने कहा कि हरी नगर, मीठापुर और जैतपुर इलाका बहुत पुरानी कॉलोनी है. कांग्रेस की सरकार के दौरान इस क्षेत्र में ओ-जोन लगा दिया गया था. वहीं इस इलाके को 2013 में F-zone कर दिया गया था. लेकिन इसका नोटिफिकेशन दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा जारी नहीं किया गया जिसके वजह से ये क्षेत्र ओ-जोन में ही रह गया. हर बार चुनाव के दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कह कर जाते हैं कि आप लोगों का क्षेत्र ओ-जोन से हटा दिया जाएगा लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उनके सारे वादे भूल जाते हैं. इस क्षेत्र के लोग ओ-जोन की वजह से अपने मकान का मरम्मत तक नहीं करवा पाते.

कॉलोनी को O-Zone क्षेत्र में डालना गलत: वहीं भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा इलाका तो ओ-जोन में है ही नहीं DDA की लापरवाही की वजह से हम लोग ओ-जोन के दायरे में आ गए हैं. हम लोगों का कॉलोनी यमुना से 4 से 5 किलोमीटर दूर हैं. हमारा दिल्ली विकास प्राधिकरण और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से निवेदन है कि हम लोगों को इस ओ-जोन के दलदल से निकालें.

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