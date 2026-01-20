ETV Bharat / state

धान घोटाला को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, चूहों की निकाली बारात, टोकनी में खिलाया धान

कांग्रेस ने प्रतीकात्मक रूप से इस बात को बताने की कोशिश की है कि चूहे कितनी मात्रा में धान को खा सकते हैं. आपको बता दें कि सरकार ने ही इस बात की जानकारी दी है कि कवर्धा और महासमुंद जिले में करोड़ों रुपए का धान चूहों ने खाया है. इसके बाद से कांग्रेस इस मामले को सीधा धान घोटाले से जोड़ते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही है.

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में कथित धान घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस धान कम मिलने का दोषी चूहों को ठहराने को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है. मंगलवार को दुर्ग में भी कांग्रेस के लोगों ने अनोखा प्रदर्शन कर सरकार को घेरने का प्रयास किया. इसी दौरान कांग्रेसियों ने राजीव भवन से कलेक्टोरेट तक चूहों की बारात निकाली.इस दौरान टोकनी में धान रखकर जिंदा चूहों को भी खिलाया गया.

विरोध के दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हल्का झूमझटकी भी देखने को मिली. दुर्ग ग्रामीण जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने इस दौरान कहा कि करोड़ों रुपए का धान घोटाला सरकार ने किया है.

चूहों की निकाली बारात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घोटाला छिपाने के लिए चूहों को बदनाम किया जा रहा है.मामले में स्पष्ट जांच को लेकर आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है.जल्द ही कांग्रेस पार्टी न्यायालय का रुख भी करेगी- राकेश ठाकुर, जिलाध्यक्ष दुर्ग ग्रामीण

धान घोटाला को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग शहर जिलाध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने कहा कि जब से बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है तब से भ्रष्ट्राचार अपने चरम पर है. कांग्रेस ने प्रशासन और राज्य सरकार से तत्काल एफआईआर दर्ज करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि किसानों के साथ हुए कथित अन्याय की सच्चाई सामने आ सके.

कवर्धा में 26 हजार क्विंटल और महासमुंद में 18 हजार क्विंटल धान चूहे खा गए ऐसा कागजों में बताया जा रहा है. चूहे को बदनाम किया जा रहा है.इसके विरोध में ही चूहों की बारात निकाली जा रही है- धीरज बाकलीवाल, जिलाध्यक्ष दुर्ग शहर





धान शॉर्टेज का मामला है क्या

कबीरधाम में वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदे गए लगभग 26 हजार क्विंटल धान का सरकारी संग्रहण केंद्रों में भारी शॉर्टेज सामने आया है. इस धान की अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

अब तक जांच में क्या खुलासे हुए?

शिकायत की प्रारंभिक जांच के दौरान यह बात सामने आई कि कई संग्रहण केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ की गई है. कैमरों के रिकॉर्ड से जरूरी फुटेज गायब होने की आशंका जताई जा रही है. इससे पूरे मामले पर संदेह और गहरा गया है.

